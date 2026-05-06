Tennis, Memorial Boschetti: a Viserba agli ottavi Pazzaglini e Manduchi
Avanza il tabellone finale nel torneo nazionale di terza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba
Avanza il tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. I primi due giocatori che hanno tagliato il traguardo degli ottavi sono stati Francesco Pazzaglini (Ct Rimini) ed Alessandro Manduchi (Tc Viserba).
2° turno: Jacopo Canini (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 4-6, 6-3, 13-11, Mirko Giardi (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-2, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 6-0, Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-4, 7-6, Alessandro Bocchini (3.3)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-0, 6-2.
3° turno: Alessandro Laganà (3.3)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 6-0, Francesco Paolini (3.4)-Andrea Filanti (3.3) 3-6, 6-1, 10-7, Alessandro Cortesi (3.3)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-2, 6-4.
4° turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 7-6, 6-1, Alessandro Manduchi (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-1.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.