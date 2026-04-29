Tennis, memorial Boschetti: avanti Cardinali e Casadei
Il torneo di terza categoria sui campi del Tc Viserba: bene Cristian Campidelli
Macina risultati il torneo nazionale di terfza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”.
Si qualificano per il tabellone finale Samuele Cardinali (Ct Casalboni) e Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena), bene all’esordio Cristian Campidelli (Ct Casalboni).
Sezione 4.1, 1° turno: Cristian Campidelli (4.2)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-1, 6-4.
Turno di qualificazione: Martin Gamero Mariano (4.1)-Giacomo Francini (4.1, n.8) 6-0, 6-4, Daniele Friguglietti (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.9) 6-3, 5-7, 10-6, Jacopo Paladini (4.1, n.10)-Nicolò Brugioni (4.1) 4-6, 7-5, 10-7, Gabriele Angelucci (4.1)-Paolo Briolini (4.1, n.11) 6-2, 6-0, Marco Mazza (4.1, n.1)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 6-1, Alessandro Neri (4.4)-Fabio De Santis (4.1, n.4) 7-5, 6-7, 10-7, Giacomo Mainardi (4.3)-Claudio Sanchioni (4.1, n.6) 7-5, 4-6, 10-3, Loris Volpinari (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.7) 1-0 e ritiro, Samuele Cardinali (4.1, n.2)-Franco Ubalducci (4.2)6-2, 6-3, Giovanni Casadei (4.1, n.3)-Romeo Fabbri (4.2) 1-6, 6-1, 12-10.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.