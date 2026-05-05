Tennis, memorial Boschetti: brillano Paolini e Cortesi
Il Tc Viserba finalista nel campionato Ladies 40 libero
Avanza il tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Conquistano il 4° turno due giovani giocatori di casa, Francesco Paolini ed Alessandro Cortesi, brillano anche Davide Sgarzi, Alessandro Monti ed Alessandro Bocchini del Ct Cesena.
2° turno: Jacopo Canini (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 4-6, 6-3, 13-11, Mirko Giardi (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-2, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 6-0, Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-4, 7-6, Alessandro Bocchini (3.3)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-0, 6-2.
3° turno: Francesco Bagli (3.4)-Alessandro Teodorani (3.3) 6-3, 6-3, Alessandro Laganà (3.3)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Monti (3.3)-Leonardo Tana (3.3) 6-4, 6-4, Francesco Paolini (3.4)-Andrea Filanti (3.3) 3-6, 6-1, 10-7, Alessandro Cortesi (3.3)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-2, 6-4.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.
Intanto la formazione del Tennis Club Viserba si è fermata solo nella finale regionale nel campionato Ladies 40 (libero). Sabato il team viserbese composto da Sara Zaccaria ed Alice Belli scese in campo, oltre da Jessica Barbieri ed Emanuela Benedettini, è stato battuto nel match-clou regionale a Ferrara dal Tennis Club Marfisa per 2-0 al termine della fase a gironi.