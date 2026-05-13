Tennis, memorial Boschetti: finale Di Marco-Rinaldini

Si gioca mercoeldì alle ore 18 dal Tennis Club Viserba

Nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”, è tempo di finalissima. Protagonisti del match-clou oggi alle 18 saranno il beniamino di casa, William Di Marco, che in semifinale ha battuto 4-6, 6-4, 10-8 il 3.1 Vincenzo Coppi, testa di serie n.8, ed il 3.1 Pietro Rinaldini (Ct Casalboni), testa di serie n.3, che nell’altra semifinale si è imposto per 7-6, 7-6 sul n.2 del seeding, il 3.1 Enea Carlotti (Ct Cicconetti). Una finale tra due giovani e di notevole qualità tecnica, quindi un appuntamento da non perdere oggi sui campi del Tennis Club Viserba.

Quarti: Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Pietro Matteini (3.2) 6-3, 2-6, 10-4, Enea Carlotti (3.1, n.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.7) 6-1, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Jacopo Montoneri (3.1, n.6) 7-6, 6-3.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli).