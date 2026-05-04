Tennis, Memorial Boschetti: in grande evidenza i giovani di casa
Esordio assoluto della squadra del Tc Viserba nel campionato di serie D maschile di padel
Si giocano i match del tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. In bella evidenza i giovani giocatori di casa, staccano il biglietto per il 3° turno infatti Jacopo Canini, Leonardo Tana, Filippo Marcaccini e Francesco Paolini oltre a Mirko Giardi (San Marino Tennis Club), al 4° turno Francesco Bagli (Tc Viserba) ed Alessandro Laganà (Ct Casalboni).
1° turno tabellone finale: Luca Blatti (3.4)-Renzo Faedi (3.4) 6-0, 6-1, Daniele Friguglietti (4.1)-Andrea Saponi (3.5) 6-4, 7-6, Davide Sgarzi (3.5)-Cristian Campidelli (4.2) 3-6, 6-2, 10-8.
2° turno: Alessandro Monti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 4-6, 6-2, 10-7, Massimiliano Agnello (3.3)-Alessandro Mariani (3.5) 6-2, 4-6, 10-3, Alessandro Cortesi (3.3)-Federico Giacchetti (3.5) 6-1, 6-1, Jacopo Canini (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 4-6, 6-3, 13-11, Mirko Giardi (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-2, 6-2, Leonardo Tana (3.3)-Alessandro Neri (4.4) 6-1, 6-3, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 6-0, Francesco Paolini (3.4)-Andrea Battazza (3.5) 5-7, 6-0, 10-6.
3° turno: Francesco Bagli (3.4)-Alessandro Teodorani (3.3) 6-3, 6-3, Alessandro Laganà (3.3)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 6-0.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.
Intanto si registra lo storico esordio di una squadra targata Tennis Club Viserba nel campionato di serie D di padel. Il team composto da Luca Cavalieri, Marco Paolini, Gionata Galdenzi, Luigi Bianchi, Diago Kahea Delussu, Marco Perazzini, Marco Tarlombani, Marco Fravisini, Roberto Mussoni, Andrea Vandi, Mattia Nardini e Roberto Evangelisti, hanno giocato sabato il primo match di campionato. Esordio con sconfitta sui campi del Riopadel A di Igea Marina, ma rimane comunque la soddisfazione di aver giocato, con buoni risultati nel complesso, il primo match nel girone n.18 del campionato di serie D. Si torna in campo sabato (dalle 14) con il secondo match in casa contro i ravennati dello Sport in Riviera A Heroe’s Marina.