Tennis, Memorial Boschetti: sorteggiato il tabellone finale
Primi match per il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba
Primi match per il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Intanto è stato sorteggiato anche il tabellone finale, che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 3.1 Luca Amati, Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, William Di Marco, Andrea Monti, Jacopo Montoneri, Lorenzo Marchioni e Vincenzo Coppi.
Primo tabellone, turno di qualificazione: Alessandro Neri (4.4)-Fulvio Fracassi (4.3, n.1) 6-0, 6-4, Leonardo Manduchi (4.3, n.2)-Fabio Montebelli (4.3) 4-6, 6-3, 10-4, Giacomo Mainardi (4.3)-Diego Losignore (4.3, n.6) 5-7, 6-4, 11-9.
Si qualificano anche Alessandro De Luca (4.3, n.4) e Claudio Masinelli (4.3, n.5).
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.