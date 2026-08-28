Tennis, Memorial "Cristian Cavioli”: in semifinale Filippi ed Baldisserri

Il torneo nazionale Open maschile da 3000 euro di montepremi:

Alle battute finali il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli”, dotato di un montepremi di 3000 euro organizzato dal Tennis Club Viserba.

I primi due giocatori che hanno guadagnato l’accesso alle semifinali sono stati il giovane 2.6 cervese Enea Vinettti (Ten Sport Center), che ha beneficiato del forfait del 2.1 Daniel Bagnolini, testa di serie n.2, ed il 2.1 riminese Manuel Mazza, n.1 del seeding, molto atteso sui campi di casa, che nei quarti ha regolato per 6-1, 6-2 il 2.8 Alberto Maria Mami. Semifinali anche per il forlivese Nicola Filippi, portacolori del Forum Tennis Forlì, e l’imolese Enrico Baldisserri.

Quarti: Nicola Filippi (2.3, n.4)-Diego Zanni (2.7) 6-2, 6-1, Enrico Baldisserri (2.2, n.3)-Simone Macchione (2.4) 6-2, 6-1.

Oggi le semifinali (alle 17.30 ed alle 20), domani (sabato) la finalissima alle 20.

Intanto si è concluso il tabellone di 3° con la vittoria di Alessandro Casanova. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto in finale per 6-4, 6-3 il 3.1 Elia Lazzeri (n.1), portacolori del Centro Tennis Persiceto.