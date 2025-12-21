Tennis, Memorial “Piero Serafini” di Riccione al gran finale
Avanzano Pfister, Argnani, Prati, Muratori ed Andruccioli. Si qualificano Tomassetti e Pozzi
Verso la conclusione il tabellone di 3° categoria nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. In bella evidenza nel tabellone di 3° Jeremiah Tiger Pfister (Misano Sporting Club), Alessio Argnani (Forum), Luca Prati (Tc Ippodromo), Francesco Muratori (Tc Riccione) e Jacopo Andruccioli (Tc Viserba), si qualificano per il tabellone principale Loris Tomassetti (Tc Flaminia), Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis) e Filippo Fracassi (Ct Rimini).
Tabellone di 3°, 3° turno: Marco Faoro (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.4) 1-6, 6-1, 10-7, Diego Cencini (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.3) 7-6 (5), 6-3, Alessandro Bacchini (3.2)-Federico Costanzi (3.2) 3-6, 6-4, 10-4, Luca Battistini (3.2)-Michele Tonti (3.2) 0-6, 6-4, 10-8.
4° turno: Pietro Montemaggi (3.2)-Giacomo Bartolucci (3.3) 1-6, 6-2, 10-5, Leonardo Baldoni (3.1)-Cesare Andrea Castellani (3.4) 6-1, 6-2, Frederick Cortesi (3.2)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-4, 6-3, Luca Prati (3.4)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 7-5, 6-2, Alessio Argnani (3.3)-Leonardo Capogrossi (3.2) 6-2, 3-6, 11-9, Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Alex Vincenzi (3.2) 6-4, 0-6, 10-6, Jacopo Andruccioli (3.2)-Valentino Salami (3.3) 6-4, 6-2, Francesco Muratori (3.1, n.12)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.13)-Tommaso Mandelli (3.4) 6-2, 6-3, Andrea Monti (3.1)-Emanuele Ascani (3.2) 6-1, 6-4.
Turno di qualificazione: Luca Grandi (3.1, n.10)-Luca Amati (3.2) 6-3, 6-1, Loris Tomassetti (3.3)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.1) 6-2, 6-4, Edoardo Pozzi (3.1, n.2)-Pietro Matteini (3.4) 6-4, 6-4, Filippo Fracassi (3.1, n.11)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 6-3, 6-4.