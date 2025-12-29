Tennis, Memorial SerafinI: in semifinale Baldisserri, Angeloni e Filippi

E' il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi organizzato dal Tennis Club Riccione che si concluderà mercoledì

Enrico Baldisserri, Tommaso Filippi e Leonardo Angeloni sono stati i primi tre giocatori che si sono qualificati per le semifinali della settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi organizzato dal Tennis Club Riccione che si concluderà mercoledì con la finale.

Enrico Baldisserri, testa di serie n.1, non è sceso neppure in campo, visto il forfait del 2.6 riminese Federico Baldinini (Ten Sport Center). Domani in semifinale il 2.2 imolese se la vedrà, in un derby tutto romagnolo, contro il 18enne forlivese Tommaso Filippi. Il giovane 2.4 portacolori del Forum Tennis, testa di serie n.5, ha superato dopo un match molto combattuto il sedicenne cattolichino Dennis Ciprian Spircu, allievo della Galimberti Tennis Academy. Semifinali anche per Leonardo Angeloni, portacolori del Tc Filottrano, che ha fermato la corsa di un altro giocatore emergente, il cervese Diego Orlando (Ten Sport Center). In serata la sfida tra Mattia Bandini (Tc Faenza) e Nicolas Compagnucci.

Ottavi: Nicolas Compagnucci (2.4, n.6)-Riccardo Galli (2.5) 7-6 (5), 6-2.

Quarti: Tommaso Filippi (2.4, n.5)-Dennis Ciprian Spircu (2.6) 7-5, 6-4, Leonardo Angeloni (2.3, n.2)-Diego Orlando (2.6) 6-3, 6-3.

Domani semifinali dalle 17.30.

Alle battute finali anche i tabelloni a chiusura di 4° categoria e di 3°. Nel tabellone di 3° finale tra Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis) ed Andrea Monti (Ct Cesena). Semifinali: Pozzi (3.1)-Alessandro Bacchini (3.2) 7-5, 6-2, Monti (3.1)-Francesco Muratori (3.1) 6-4, 6-0.

Nel tabellone di 4° categoria il primo finalista è Matteo Silvagni, portacolori del Ct Cerri Cattolica, seguito dal compagno di squadra Federico Romani. Finale domani dalle 17.30

Tabellone di 4° categoria, semifinali: Silvagni (4.1)-Daniele Mastromattei (4.1) 6-1, 6-2, Federico Romani (4.1)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-0, 6-7 (0), 14-12.