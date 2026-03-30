Tennis, avanti l'Open di Primavera a Riccione
Nel maschile doppietta del Tc Viserba con Luca Bartoli e Jacopo Emanuele Riccardi. Nel femminile avanzano Serena Pellandra e Vittoria Muratori
Si va verso il rush finale nel torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi.
Nel tabellone maschile si registra la bella doppietta dei giocatori del Tc Viserba, con Luca Bartoli e Jacopo Emanuele Riccardi, bene anche il cattolichino Dennis Ciprian Spircu, allievo della Galimberti Tennis Academy.
Maschile, tabellone finale, 4° turno: Mattia Vergoni (2.6)-Emanuele Fedeli (2.7) 6-4, 6-4, Nicholas Scala (2.7)-Matteo Magnaterra (2.6) 6-3, 5-7, 10-8.
5° turno: Dennis Ciprian Spircu (2.5)-Frederick Cortesi (3.1) 6-0, 6-2, Alex Romano (2.7)-Enea Vinetti (2.6) 6-2, 2-1 e ritiro, Luca Bartoli (2.5)-Davide Nardò (2.6) 6-1, 6-4, Enrique Bianchini Bogo (2.7)-Sevan Bottari (2.5) 6-1, 6-2, Riccardo Agabiti Rosei (2.5)-Leonardo Tombolini (2.6) 6-0, 4-6, 10-6, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Diego Orlando (2.6) 6-1, 6-3.
Nel femminile brillano nel tabellone finale Giulia Mercuri (Riccardo Viola Tennis & Sports), la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e Vittoria Muratori (Tc Riccione).
Tabellone finale, 1° turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3, Giulia Mercuri (2.8)-Emma Chiesi (2.7) 6-3, 2-6, 15-13, Serena Pellandra (2.7)-Katy Agnelli (2.7) 6-0, 6-1, Alice Battistelli (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-7 (7), 7-6 (5), 10-4, Emily Di Giannantonio (2.7)-Clara Marzocchi (2.8) 6-3, 6-7 (3), 10-5, Vittoria Muratori (2.7)-Nicole Ballotta (2.7) 6-0, 6-2.