Tennis, Open di Primavera: hurrà di Lombardini e Baldisserri

I due tennisti firmano un grande edizione del torneo nazionale, classica rassegna dotata quest’anno di 4000 euro di montepremi

Marta Lombardini ed Enrico Baldisserri firmano un grande edizione del torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi.

La finale femminile ha visto di fronte le prime due del seeding, nell’ordine la 2.2 riminese Marta Lombardini e la 2.4 sammarinese Silvia Alletti. Ha vinto piuttosto facilmente per 6-0, 6-1 la giocatrice riminese portacolori dell’Us Beinasco, al termine di una finale a senso unico. Netto il divario tra le due giocatrici che svolgono al momento un programma diverso, il circuito Itf per la Lombardini, quello Open per la giocatrice del Titano che però ha margini importanti di crescita ed è stata protagonista di un bel torneo.

Per la Lombardini ora il circuito Itf Women’s Tour con tre tornei dotati di 30.000 dollari di montepremi a Santa Margherita di Pula, poi le prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico.

A seguire la finale maschile tutta romagnola tra il forlivese Nicola Ravaioli e l’imolese Enrico Baldisserri.

Primo set sempre nelle mani del 2.2 imolese portacolori del Ct Bologna: Baldisserri scatta meglio dai blocchi, si porta sul 3-1 sulla scorta di un break iniziale, sale sul 4-2 e va a chiudere al 9° gioco, fronteggiando però una palla break al 7° gioco ed una al 9°. Il n.4 del seeding parte bene anche nel secondo set, il 2.3 del Forum Tennis Forlì, testa di serie n.7, cerca di contrastare il suo avversario sul piano della solidità, ma Baldisserri mostra sempre di avere qualche soluzione in più e sale sul 4-0. Qui scatta la grande rimonta di Ravaioli che pareggia i conti sul 4-4, nuovo break di Baldisserri che sul 5-4 serve per il match, ma si fa raggiungere nuovamente ed il match su trascina al tie-break per il 6-4, 7-6 (0) finale a favore di Baldisserri, mentre il forlivese finisce con una contrattura muscolare patita, peraltro, per tutto il corso del torneo.

Le finali sono state arbitrate dal giudice di sedia Giovanni Casadei.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini, che ha proceduto alle premiazioni, direttore di gara Moreno Pecci.