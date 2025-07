Tennis, Open femminile “Città di Bellaria” ai quarti di finale

In gara Agnese Stagni, Marta Lombardini, Emma Ferrini ed Anne Schaefer. Torneo dotato di 4000 euro di montepremi

E’ entrato decisamente nella fase più interessante, sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, uno dei tornei più importanti del circuito Open nazionale, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di 4000 euro di montepremi.

Le prime a tagliare il traguardo dei quarti sono state la n.1 del seeding, Anastasya Grymalska, ex n.169 del ranking mondiale Wta, che ha battuto facilmente Alice Rossi (Ct Casalboni), e la romagnola Giulia Tozzola (Ct Bologna) che ha vinto un match molto tirato contro Agnese Gentili.

A seguire quarti di finale anche per Agnese Stagni (n.13), Under 16 di belle speranze del Centro Tennis Argenta che ha estromesso la ravennate Emma Valletta, testa di serie n.4, la riminese Emma Ferrini, sempre a suo agio sui campi bellariesi, che ha superato la giovane cesenate Chiara Bartoli, la 2.5 Elena Omiccioli (n.11), avanti senza giocare per il forfait della sua avversaria, la riminese in gran spolvero Marta Lombardini, la 2.4 umbra Chiara Girelli (n.7), anche lei avanti senza giocare, e la 2.2 Anne Schafer che ha concesso solo tre games alla riminese Diana Rolli.

Ottavi: Anastasia Grymalska (2.1, n.1)-Alice Rossi (2.7) 6-0, 6-0, Giulia Tozzola (2.6)-Agnese Gentili (2.5, n.8) 6-7 (4), 6-4, 6-2, Agnese Stagni (2.5, n.13)-Emma Valletta (2.3, n.4) 6-4, 6-4, Emma Ferrini (2.4, n.5)-Chiara Bartoli (2.6) 6-3, 6-4, Marta Lombardini (2.3, n.3)-Micol Devescovi (2.5, n.14) 6-0, 6-3, Anne Schaefer (2.2, n.2)-Diana Rolli (2.5, n.15) 6-1, 6-2.

Oggi due quarti di finale dalle 17.