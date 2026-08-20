Tennis, Open femminile di Viserba: hurrà di Emma Lanzoni
Battuta in finale Elena Omiccioli. Avanza il Memorial “Cristian Cavioli”, Open da 3000 euro di montepremi
Emma Lanzoni vince il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi organizzato dal Tennis Club Viserba. Nel match-clou, andato in scena questa sera (giovedì) la giovane portacolori del Tc Faenza ha battuto alla distanza per 4-6, 6-2, 6-1 Elena Omiccioli (Tennis Team Fano), salendo così sul primo gradino del podio. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci, al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Tennis Club Viserba, Fabio De Santis.
Semifinali: Emma Lanzoni (2.6)-Evelyn Amati (2.6) 6-4, 6-1, Elena Omiccioli (2.5, n.2)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.3) 6-3, 6-3.
Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Marco Mazza.
Intanto avanza il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli” dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco fino al 29 agosto. In bella evidenza nel secondo tabellone di 3° Luca Blatti, Tommaso Mandelli, Tommaso Zanzini ed Alessandro Casanova.
Tabellone di 3.5-3.3, turno di qualificazione: Filippo Marcaccini (3.3, n.5)-Stefano Vellucci (3.5) 7-5, 6-0.
Sezione 3.2-3.1, 1° turno: Luca Blatti (3.2)-Vittorio Landi (4.1) 6-2, 3-6, 10-4, Tommaso Mandelli (3.3)-Alessandro Manduchi (3.2) 7-5, 6-3, Tommaso Zanzini (3.2)-Federico Attanasio (3.3) 6-4, 6-4, Pietro Corbelli (3.3)-Federico Bolognesi (3.2) 6-3, 6-0, Leonardo Capogrossi (3.2)-Francesco Paolini (3.4) 6-0, 6-3, Alessandro Casanova (3.2)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-3, 6-0, Michele Tonti (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 6-3, 3-0 e ritiro.
2° turno: Emanuel Lorenzo Burato (3.1, n.14)-Julian Manduchi (3.1) 1-6, 6-1, 12-10, Gianfilippo Falconi (3.1)-Loris Tomassetti (3.1, n.13) 4-6, 7-5, 10-7, Iangabriel Ferrara (3.1, n.12)-Felix Legnani (3.1) 6-2, 6-4, Daniel Dario Capponi (3.2)-Francesco Pratelli (3.3) 6-1, 3-0 e ritiro, Elia Lazzeri (3.1. n.11)-Giammarco Vidali (3.2) 6-2, 6-1, Amedeo De Checchi (3.1, n.10)-Filippo Fracassi (3.2) 2-6, 6-2, 10-8.