Tennis, Open Meldola: Mazza batte in finale Bagnolini

Il match-clou, sicuramente di cartello tra due giocatori con un ranking mondiale Atp, è andato in scena lunedì sera

Manuel Mazza si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Meldola, una rassegna dotata di ben 4000 euro di montepremi, la prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo”.

Il match-clou, sicuramente di cartello tra due giocatori con un ranking mondiale Atp, è andato in scena lunedì sera in un Ct Meldola vestito a festa. Mazza si è imposto in finale nel derby tutto romagnolo su Daniel Bagnolini per 6-3, 3-6, 6-3.

Nel primo set parte meglio il riminese, incamera il break al 4° gioco e non molla più la presa. Si gioca su ritmi alti, così come alto è il livello, molto più simile ad una finale Itf. Mazza spinge da fondo con una pesantezza ed una solidità micidiali, Bagnolini appare un po’ in difficoltà a contenere l’avversario. Nel secondo set la situazione si ribalta, è il cervese che prende in mano la situazione e capitalizza un break in avvio. Si pensava ad un terzo set punto a punto, ma Mazza parte forte, come nel primo set strappa il servizio al 4° gioco e lo mantiene fino in fondo. La finale è stata arbitrata da Daniele Benedetti, i finalisti sono stati premiati dal presidente Giuseppe Brighi, il vicepresidente Massimo Foschi e da consigliere comunale con delega allo sport Matteo Tesei.

Nelle semifinali di domenica sera il 2.1 riminese Manuel Mazza (Ct Crema), testa di serie n.1, si è imposto per 3-6, 6-1, 6-1 sul 2.3 forlivese Nicola Ravaioli (n.5), portacolori del Forum Tennis, mentre il 2.1 cervese Daniel Bagnolini (Ct Zavaglia), n.2 del seeding, ha sconfitto 6-3, 6-4 il 2.2 Enrico Baldisserri (n.3).

Il giudice di gara è stato Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.