Tennis, Open San Marino: via al main draw con Basilashvili-Djere e Muller-Napolitano

I romagnoli Forti, Dalla Valle e Mazza e il marchigiano Compagnucci sono al turno decisivo di qualificazione

Entra subito nel vivo la 33ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi $ 203.900) che terrà banco sino a domenica 2 agosto sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. La giornata di apertura del main draw – lunedì 27 luglio – vedrà infatti l’esordio di alcuni attesi protagonisti, a cominciare dall’esperto georgiano Nikoloz Basilashvili (n.130 della classifica mondiale), quarto favorito del seeding, che in bacheca vanta 5 trofei ATP e 4 finali, con la 16ª posizione come best ranking: nel match che alle 14 sul Centrale inaugura il tabellone principale il 34enne di Tbilisi è chiamato a misurarsi con un ex top 30 come il 31enne serbo Laslo Djere in un primo turno che promette scintille. Nel secondo incontro sul Centrale (non prima delle 16) spazio al francese Alexandre Muller (n.133 Atp), quinta testa di serie, qui vincitore dell’edizione 2024 e meno di un anno fa in grado di spingersi fino al 38° posto della classifica mondiale, che fa il suo esordio affrontando il biellese Stefano Napolitano (n.229). A chiudere il programma (lunedì sera nella Terrazza Vip Ciacci Damiani si terrà la Cena di Gala che darà ufficialmente il via all’edizione 2026 del San Marino Open, appuntamento all’insegna della convivialità che riunirà istituzioni e sponsor che rendono possibile l’evento) un doppio tutto tricolore, con in campo i beniamini locali Alberto Bronzetti e Manuel Mazza e i giovani emergenti Filippo Romano e Jacopo Vasamì, due binomi in gara grazie ad altrettante wild card. La terza partita del 1° turno di singolare in cartellone vedrà impegnati lo spagnolo Daniel Rincon, qui semifinalista nel 2023, e il boliviano Juan Carlos Prado Angelo. Tutto ciò, naturalmente, aspettando l’ingresso in scena dei principali pretendenti al successo, ovvero l’argentino Facundo Diaz Acosta, n.108 della classifica mondiale e nel 2026 capace di conquistare già 4 trofei Challenger, che attende un qualificato, e il finlandese Otto Virtanen (salito al 113° posto Atp grazie alla finale al Challenger di Tampere), abbinato al 21enne ligure Filippo Romano, una delle tre wild card. Ambiscono a recitare un ruolo da protagonisti anche il 21enne lituano Vilius Gaubas (n.128), terza testa di serie (debutterà con il francese Luka Pavlovic), e il boliviano Hugo Dellien (n.144), settima testa di serie e recente vincitore al Challenger di Trieste, subito opposto allo spagnolo Pedro Martinez, con un record personale di n.36 nel ranking nel febbraio dello scorso anno. Senza trascurare ovviamente Andrea Pellegrino (n.138), finalista nel 2023 e sesta testa di serie, quest’anno messosi in grande evidenza agli Internazionali di Roma dove si è spinto sino agli ottavi eliminando Fils e Tiafoe e cedendo solo a Jannik Sinner per poi superare le qualificazioni anche al Roland Garros: al tennista pugliese il sorteggio ha riservato subito il derby tricolore con il 20enne Carlo Alberto Caniato, altra wild card. Sarà testa a testa tricolore pure fra Marco Cecchinato, finalista recentemente nel Challenger di Milano, che proprio a San Marino nel 2013 ha conquistato il primo titolo importante di una carriera che lo ha visto poi centrare una storica semifinale al Roland Garros 2018 e issarsi sino alla 16ª posizione mondiale, e Franco Agamenone, mentre Francesco Maestrelli (n.149 Atp e 8 del seeding) dovrà vedersela con il solido austriaco Lukas Neumayer e il 18enne Jacomo Vasamì attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Come gustoso antipasto, a partire dalle ore 10, i match del turno decisivo di qualificazione, che vedono in lizza per un posto nel tabellone principale quattro degli undici tennisti italiani inizialmente in gara. Si tratta del cesenaticense Francesco Forti, impostosi in due set sul boliviano Federico Zeballos e ora chiamato a sfidare il peruviano Juan Pablo Varillas (ex n.60 del ranking mondiale), prima testa di serie delle qualificazioni, e del riminese Manuel Mazza, che sostenuto da un nutrito gruppo di appassionati del Tennis Club Viserba è stato capace di superare in due set l’olandese Niels Visker, quasi 320 posizioni davanti a lui in classifica (n.439 il tennista orange e n.758 il romagnolo), e lunedì sfida il brasiliano Thiago Monteiro, ex top 60 Atp, che non ha lasciato scampo all’altro riminese Alberto Bronzetti. L’altro romagnolo ancora in corsa è il ravennate Enrico Dalla Valle, che si è aggiudicato il derby della Galimberti Tennis Academy con lo junior Mattia Logrippo (sceso in campo comunque senza alcun timore reverenziale) nel match che vale l’ingresso nel main draw trova l’elvetico Mika Brunold che ha disposto agevolmente del giovane maltese Alex De Gabriele, destinatario di una wild card nell’ambito di un accordo di collaborazione più ampia fra la Federazione Sammarinese e quella del suo Paese. Il quarto italiano al turno decisivo delle qualificazioni è il marchigiano Tommaso Compagnucci, che ha avuto vita facile con l’indiano Siddhant Banthia e nel turno decisivo deve vedersela con lo statunitense Dali Blanch, a segno sul bellariese Samuel Zannoni (wild card). Niente da fare invece per Lorenzo Angelini (allievo dell’Academy del Villa Carpena Forlì), debilitato da problemi intestinali e costretto a cedere alla distanza al francese Maxime Janvier, l’imolese Enrico Baldisserri (wild card), sconfitto dal croato Mili Poljicak, e per il siciliano Gabriele Piraino, rimontato dallo slovacco Josef Kovalik. E’ stato invece costretto in extremis al forfait per un infortunio agli addominali l’altro ravennate Federico Bondioli.Risultati 1° turno qualificazioni

Francesco Forti (Ita) b. Federico Zeballos (Bol) 6-1 6-4, Manuel Mazza (Ita) b. Niels Visker (Ola) 6-3 7-6(7)

Enrico Dalla Valle (Ita, n.5) b. Mattia Logrippo (Ita, wc) , Tommaso Compagnucci (Ita, n.7) b. Siddhant Banthia (Ind) 6-2 6-1, Mili Poljicak (Cro, n.6) b. Enrico Baldisserri (Ita, wc) 6-3 6-4, Maxime Janvier (Fra) b. Lorenzo Angelini (Ita) 4-6 6-4 6-2, Thiago Monteiro (Bra, n.3) b. Alberto Bronzetti (Ita) 6-2 6-1, Dali Blanch (Usa) b. Samuel Zannoni (Ita, wc) 6-2 6-2, Jozef Kovalik (Svk) b. Gabriele Piraino (Ita, n.8) 2-6 7-6(3) 7-5, Juan Pablo Varillas (Per, n.1) b. Stefan Latinovic (Ser) 7-6(3) 6-3, Mika Brunold (Svi) b. Alex De Gabriele (Mlt, wc) 6-1 6-2.