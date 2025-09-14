Tennis, partito il torneo nazionale Veterani del 'Cicconetti'
Nell’Over 45 finale tra Fabio Bernagozzi ed Andrea Covezzi
Avanza il torneo nazionale Veterani del Circolo Tennis Cicconetti, tappa del circuito regionale.
Nell’Over 45 finale tra Fabio Bernagozzi (3.4), portacolori del Circolo Wild Card di Bologna, ed Andrea Covezzi (3.3), n.1. In semifinale Bernagozzi ha battuto 6-1, 6-3 il 3.3 Mattia Foschi (n.2), mentre Covezzi (Polisportiva 2000 Cervia) si è qualificato per il ritiro del suo avversario.
Nell’Over 55 maschile (19 iscritti) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Massimiliano Marzagalli ed Alberto Morigi, nel tabellone finale teste di serie al 3.2 Pietro Montemaggi ed ai 3.3 Stefano Fiandri, Mattia Foschi e Leonardo Bertozzi.
Tabellone di 4°, primo turno: Alberto Grassi (4.5)-Ivo Giugliano (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Roberto Meco (4.3)-Andrea Milano (4.2) 6-4 e ritiro.
Nel tabellone Ladies 40 n.1 Jessica Barbieri (3.2), n.2 Sara Sirena (3.2).
Il giudice e direttore di gara è Roberto Raffaelli.