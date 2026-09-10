Tennis, "Rimini Cup” a Viserba: chiuso il primo turno

Avanzano le prime due teste di serie, la georgiana Sofia Shapatava e la tedesca Eva Marie Voracek

In una giornata disturbata dalla pioggia ci sono già le prime qualificate per i quarti di finale della terza edizione della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba, dotato di 15.000 dollari di montepremi. Staccano il biglietto per un posto tra le prime otto, tra le altre, due delle favorite della vigilia, Angelica Raggi e la lettone Elza Tomase. La ternana classe 2004 allenata da Alice Savoretti si è sempre trovata a suo agio sui campi del Club riminese e negli ottavi ha vinto un match piuttosto equilibrato con la ceka Linda Sevcikova, giocatrice che si allena a Cattolica, alla Galimberti Tennis Academy. In bella evidenza anche la lettone Elza Tomase, n.6 del seeding, che ha fermato la corsa, iniziata dalle qualificazioni, di Agnese Gentili. In tema di giocatrici che danno il meglio al Tc Viserba va sicuramente menzionata Anne Schaefer, l’esperta giocatrice tedesca che da anni vive in Abruzzo, vincitrice dell’ultima edizione della “Rimini Cup”. Oggi la giocatrice ex n.161 del ranking mondiale Wta si è imposta sulla lettone Daniela Vismane, quarti di finale anche per Sveva Fumagalli che, prima della pioggia, ha superato Carolina Gasparini.

Singolare 1° turno: Linda Sevcikova (Cze)-Greta Petrillo 6-3, 3-6, 6-4, Noemi Maines-Anna Petkovic (Ger) 7-5, 6-3, Francesca Gandolfi (n.8)-Celeste Faustini (qualificata) 6-2, 6-2.

Ottavi: Angelica Raggi (n.5)-Linda Sevcikova (Cze) 6-4, 6-3, Elza Tomase (Lat, n.6)-Agnese Gentili (qualificata) 7-5, 6-0, Anne Schaefer (Ger)-Daniela Vismane (Lat) 7-5, 6-1, Sveva Fumagalli-Carolina Gasparini 6-2, 3-6, 6-4.

Doppio, 1° turno: Brune Olsen-Novak (Nor-Slo, n.1) b. Lombardini-Evelyn Amati 0-6, 6-4, 10-5, Fornasieri-Parentini Vallega b. Casari-Giambelli 6-4, 7-5.