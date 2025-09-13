Tennis, 'Rimini Cup': Deborah Chiesa e Anne Schaefer le finaliste

Il match-clou in programma domenica dalle 17 al Tennis Club Viserba. Nel doppio vincono Sevcikova-Voracek Nel doppio vincono Sevcikova-Voracek

Siamo alle battute finali della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour dotato di un montepremi di 15.000 dollari organizzato dal Tennis Club Viserba che domani (domenica) proporrà la finale (dalle 17).

La prima a conquistare il match-clou è stata Deborah Chiesa. La 29enne di Trento, n.575 del ranking mondiale, con un best ranking da n.143 nel 2018, ha messo in fila nel doppio turno giocato oggi prima Francesca Gandolfi in rimonta nei quarti in mattinata, poi nel pomeriggio Angelica Raggi in una partita vinta molto più nettamente. Peraltro la giocatrice umbra, recente vincitrice dei campionati italiani di 2° categoria ad Ancona, era reduce dalla battaglia vinta in mattinata contro la beniamina di casa, la riminese Marta Lombardini. La 26enne di Terni ha dominato il primo set, ma nel secondo è sempre stata avanti la romagnola che ha messo a segno un break in avvio, è stata raggiunta, poi ha avuto un set sul 5-4, prima di farsi nuovamente raggiungere e superare.

La seconda giocatrice in ordine temporale che ha guadagnato la finale è stata la tedesca Anne Schaefer che sui campi del Tennis Club Viserba ha sempre giocato bene, basti dire che la 38nne giocatrice di Apolda era approdata in semifinale anche nell’edizione del 2014, quando fu sconfitta da Jasmine Paolini che poi vinse il torneo. Da sottolineare la prestazione delle giocatrice tedesca, ma da anni residente in Italia dove è protagonista del Circuito Open, che già in mattinata aveva fermato la corsa della 27enne Linda Sevcikova, mentre Camilla Gennaro ha pagato in semifinale la stanchezza dopo il match-maratona vinto nei quarti contro la ceka Brenda Fruhvirtova, 18enne di Praga che solo un anno fa era la n.89 del ranking mondiale.

Facciamo un passo indietro a venerdì sera, quando si è giocata la finale del doppio, vinta abbastanza comodamente dal tandem formato dalla coppia composta dalla tedesca Eva Marie Voracek e dalla ceka Linda Sevcikova su Camilla Gennaro e Marta Lombardini.

Risultati, quarti: Camilla Gennaro (n.7)-Brenda Fruhvirtova (n.9) 6-4, 4-6, 7-6 (4), Anne Schaefer (Ger)-Linda Sevcikova (Cze, n.5) 6-7 (5), 6-3, 6-0, Angelica Raggi (n.6)-Marta Lombardini (wild-card) 6-1, 7-5, Deborah Chiesa (n.4)-Francesca Gandolfi 3-6, 6-1, 6-4. Semifinali: Deborah Chiesa (n.4)-Angelica Raggi (n.6) 6-1, 6-3, Anne Schaefer (Ger)-Camilla Gennaro (n.7) 3-6, 6-4, 6-1.

Doppio, finale: Voracek-Sevcikova (Ger-Cze) b. Gennaro-Lombardini 6-3, 6-2.