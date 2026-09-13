Tennis, “Rimini Cup”: hurrà di Marta Lombardini

Nella finale del torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba ha battuto la tedesca Eva Marie Voracek

Marta Lombardini trionfa sui campi di casa. La riminese vince il suo primo titolo Itf in carriera nel Club dove è tennisticamente cresciuta, il Tennis Club Viserba, e l’ha fatto da grande protagonista, battendo in finale 6-1, 7-5 la tedesca Eva Marie Voracek, seconda testa di serie. Dunque è la riminese la regina della terza edizione della “Rimini Cup” (15.000 dollari di montepremi), il torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tc Viserba, mettendo il suggello ad una settimana perfetta, dominata dall’inizio alla fine. La romagnola, accreditata alla vigilia della settima testa di serie, ha vinto infatti il torneo di casa senza perdere un set, conquistando anche 15 pesantissimi punti per la classifica mondiale Wta che la vede in rapida ascesa. In finale la romagnola ha dominato il primo set non concedendo nulla alla sua avversaria. Troppo pesanti i colpi da fondo della riminese, una delle pochissime nel circuito che gioca il rovescio ad una mano, ma soprattutto una delle pochissime in grado di esprimere un gioco di grande qualità e solidità, un bagaglio tecnico che la potrebbe lanciare entro breve tra le big del tennis mondiale. Nel secondo set la riminese torna a macinare il suo tennis di pressione da fondo, che fa leva su due fondamentali molto potenti e pesanti, sale sul 3-2 e poi sul 4-2 con un break al 6° game. Nel frattempo la 27enne di Memmingen chiede il medical time-out per un problema fisico, ma la sostanza del match non cambia, si prosegue on serve fino al 5-4 e servizio per l’italiana. Qui Marta ha l’unico momento di esitazione, commette un doppio fallo e gioca un game con poca intensità permettendo alla sua avversaria di centrare il break e rimettersi in carreggiata sul 5-5. Ma la romagnola, spinta da un gran pubblico ha ancora la forza di strappare un’altra volta il servizio all’avversaria e andare a servire sul 6-5. E’ il momento decisivo del match e la riminese non se lo lascia scappare, chiude di lì a poco sul 6-1, 7-5 alzando le braccia al cielo nel suo Circolo. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis e dall’assessore allo sport del Comune di Rimini, Michele Lari. Si chiude così un’edizione di grande successo della “Rimini Cup”, un torneo, diretto ottimamente da Jacopo Montoneri, che ormai è diventato punto di riferimento del Circuito Itf per le qualità organizzative e per la grande passione che si respira nel Club durante la manifestazione. Anche in finale, così come negli altri giorni del torneo, c’è stata una bellissima cornice di pubblico.