Tennis, "Rimini Cup": la finale è Lombardini-Voracek

Si gioca domenica alle ore 17. Nel doppio successo della coppia Brune Olsen-Novak

La terza edizione della “Rimini Cup” (15.000 dollari di montepremi), il torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba, serve la finale forse più bella ed attesa. Domenica dalle 17 si affronteranno per il titolo Marta Lombardini, la beniamina di casa, e la tedesca Eva Marie Voracek-

La riminese dunque raggiunge il risultato più importante della sua ancora verde carriera proprio sui campi del Club di Via Marconi, dove è cresciuta tennisticamente e dove ha raggiunto il match-clou senza perdere un set. Oggi ha regolato in mattinata la 18enne Sveva Fumagalli e nel pomeriggio la compagna di allenamenti all’Mta di Jesi Angelica Raggi. Ma se nei quarti la romagnola ha dominato, nel pomeriggio ha incontrato non poche difficoltà per superare la giocatrice umbra, anche per un problema muscolare occorsole nel secondo set, quando stava comodamente portando a casa il match.

Nel primo set la Raggi è salita sul 2-0 con break in avvio, poi la riminese ha iniziato a giocare un match di grande solidità, prendendo in mano le redini dell’incontro. E’ stato così anche nel secondo set quando la Lombardini è volata sul 4-1 con due palle per il 5-1. Qui è intervenuto un problema fisico che ha limitato l’azione della romagnola che comunque sul 5-3 non ha sfruttato tre match-point e si è fatta raggiungere e superare sul 6-5 dall’avversaria. Comunque Marta ha avuto la forza di trascinare il match al tie-break dove è salita subito sul 5-2 ed ha chiuso di lì a poco sul doppio fallo dell’avversaria. In finale la romagnola affronterà la tedesca Eva Marie Voracek che in semifinale ha vinto il derby tedesco sulla campionessa uscente, Anne Schaefer.

E’ stata una giornata caratterizzata dal doppio turno in singolare per recuperare il tempo perso per il maltempo, quarti in mattinata e semifinali nel pomeriggio.

Intanto il torneo viserbese ha emesso il primo verdetto. Il torneo di doppio è stato conquistato dalla coppia composta dalla slovena Kristina Novak e dalla norvegese Astrid Wanja Brune Olsen, teste di serie n.1, che in finale hanno battuto il tandem composto dalla ceka Veronika Kulhava e da Federica Trevisan per 4-6, 6-1, 10-3.

Singolare, quarti: Angelica Raggi (n.5)-Sofia Shapatava (Geo, n.1) 6-0, 6-3, Anne Schaefer (Ger)-Elza Tomase (Lat, n.6) 6-2, 6-1, Marta Lombardini (n.7)-Sveva Fumagalli (qualificata) 6-2, 6-2, Eva Marie Voracek (Ger, n.2)-Eleonora Alvisi (qualificata) 6-4, 6-3.

Semifinali: Voracek-Schaefer 6-1, 6-2, Lombardini-Raggi 6-4, 7-6 (4).

Doppio, semifinali: Brune Olsen-Novak (Nor-Slo, n.1) b. Schaefer-Tambelli (Ger-Ita) 4-6, 7-5, 10-8, Kulhava-Trevisan (Cze-Ita) b. Alvisi-Gandolfi (n.3) 7-6 (5), 6-3.