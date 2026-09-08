Tennis, Rimini Cup: Marta Lombardini subito protagonista

Nel torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba, si qualifica la ravennate Emma Valletta, ok in doppio Alletti-De Santis

Marta Lombardini parte alla grande nella terza edizione della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour organizzato dal Tennis Club Viserba, dotato di 15.000 dollari di montepremi. Oggi nel primo pomeriggio all’esordio nel main-draw la riminese, cresciuta proprio sui campi del Tennis Club Viserba, ha travolto Sara Milanese in un’ora esatta di gioco mostrando una netta superiorità tecnica.

Negli ottavi la riminese se la vedrà contro la vincente del match tra Noemi Maines e la tedesca Anna Petkovic.

Tra le buone notizie per il tennis romagnolo va sottolineata la qualificazione della ravennate Emma Valletta che ha conquistato il main-draw battendo nettamente Anja Casari ed ora se la vedrà con la lettone Daniela Vismane. Vittoria in doppio per la sammarinese Silvia Alletti, in coppia con Gloria De Santis: le due hanno superato la coppia composta da Allegra Fiorani e Serena Paris, quest’ultima seguita a Cattolica dalla Galimberti Tennis Academy.

Domani si parte alle 10.30 con due match molto interessanti, Evelyn Amati-Elza Tomase (Lat, n.6) ed Emma Valletta-Daniela Vismane, non prima delle 19 sul Centrale il match-clou tra Noemi Maines e la tedesca Anna Petkovic, verso le 12.30 l’esordio della numero del seeding, la georgiana Sofia Shapatava opposta alla slovena Alja Senica.

Risultati 2° ed ultimo turno di qualificazione: Eleonora Alvisi (n.1)-Gloria De Santis (n.13) 6-1, 6-0, Celeste Faustini-Federica Bilardo (n.2) 7-6 (8), 6-1, Sveva Fumagalli-Alessia Antici (n.14) 6-1, 6-2, Greta Petrillo (wild-card)-Ginevra Parentini Vallega Montebruno (n.4) 6-1, 6-1, Charlotte Pikkaart (Ned, n.5)-Valentina Merku 6-3, 6-7 (0), 12-10, Agnese Gentili (n.6)-Serena Paris (n.15) 6-0, 6-2, Emma Valletta-Anja Casari (n.7) 6-0, 6-3, Ginevra De Angelis-Veronika Kulhava (Cze, n.10) 6-3, 5-7, 10-8.

Tabellone finale, 1° turno: Marta Lombardini (n.7)-Sara Milanese 6-1, 6-2, Anne Schaefer (Ger)-Mariia Lazarenko (Ukr, n.4) 6-1, 6-1.

Doppio, 1° turno: Alletti-De Santis b. Fiorani-Paris 7-5, 6-3, Alvisi-Gandolfi (n.3) b. Barbara e Marcella Dessolis 6-3, 7-6 (4), Sevcikova-Voracek (Cze-Ger, n.2) b. Marino-Fumagalli per ritiro, Gasparini-Raggi (n.4) b. Merku-Muller (Ita-Hun) 6-1, 6-3, Kulhava-Trevisan (Cze-Ita) b. Antici-Pieroni 6-4, 6-3.