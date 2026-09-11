Tennis, 'Rimini Cup': nei quarti Lombardini, Shapatava, Alvisi e Voracek

Il torneo Itf Women’s Tour è organizzato dal Tennis Club Viserba

Si è allineato ai quarti di finale il torneo Itf Women’s Tour del Tennis Club Viserba, la terza edizione della “Rimini Cup” (15.000 dollari di montepremi). Protagonista degli ottavi la riminese Marta Lombardini, cresciuta sui campi del Circolo di Via Marconi, sempre sostenuta da un buon pubblico. La romagnola ha battuto una giocatrice in fiducia come Noemi Maines, finalista la scorsa settimana nell’Itf di Fiano Romano. Il match è stato interrotto giovedì per pioggia sul punteggio di 3-2 e servizio per la riminese che ieri mattina, alla ripresa, ha mantenuto il break di vantaggio ed ha chiuso agevolmente il primo set.

Sullo slancio la romagnola è volata sul 4-2 anche nel secondo set, facendo valere la sua maggiore solidità e pesantezza di palla, unite ad accelerazioni con le quali, malgrado il terreno pesante per la pioggia caduta nella notte precedente, si apriva letteralmente il campo. Un piccolo passaggio a vuoto di Marta ha consentito alla 20enne trentina di rientrare in partita sul 4-4, ma è stato un attimo perché la giocatrice di casa ha ripreso subito in mano le redini del gioco conquistando così un brillante quarto di finale che domani la vedrà opposta ad un’altra giovane emergente, la 18enne Sveva Fumagalli finora protagonista di un torneo iniziato dalle qualificazioni. Conquista un posto nei quarti anche la n.1 del seeding, l’esperta georgiana Sofia Shapatava che ha battuto in rimonta Chiara Fornasieri, così come la sorprendente Eleonora Alvisi, partita addirittura dalle qualificazioni e vincitrice di un match durissimo su Francesca Gandolfi, testa di serie n.8. Se la testa di serie n.1 chiama, la n.2 del seeding, la tedesca Eva Marie Voracek risponde con una bella vittoria sul talento azzurro Carla Giambelli.

Questa sera si giocano le semifinali del doppio, domani il programma prevede il doppio turno in singolare, quarti in mattinata e semifinali il pomeriggio quando si disputerà anche la finale del doppio.

Singolare, 2° turno: Angelica Raggi (n.5)-Linda Sevcikova (Cze) 6-4, 6-3, Elza Tomase (Lat, n.6)-Agnese Gentili (qualificata) 7-5, 6-0, Anne Schaefer (Ger)-Daniela Vismane (Lat) 7-5, 6-1, Sveva Fumagalli-Carolina Gasparini 6-2, 3-6, 6-4, Sofia Shapatava (Geo, n.1)-Chiara Fornasieri 0-6, 6-3, 7-5, Eleonora Alvisi (qualificata)-Francesca Gandolfi (n.8) 6-4, 3-6, 7-6 (5), Eva Marie Voracek (Ger, n.2)-Carla Giambelli 6-4, 6-4.

Doppio, quarti: Brune Olsen-Novak (Nor-Slo, n.1) b. Alletti-De Santis 6-2, 6-4, Schaefer-Tambelli (Ger-Ita) b. Gasparini-Raggi (n.4) 6-3, 6-4, Kulhava-Trevisan (Cze-Ita) b. Sevcikova-Voracek (Cze-Ger, n.2) 6-3, 7-6 (5), Alvisi-Gandolfi (n.3) b. Fornasieri-Parentini Vallega Montebruno 6-3, 7-6 (2).