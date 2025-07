Tennis, San Marino Open: Gigante piega in rimonta il francese Pavlovic

In semifinale affronta lo slovacco Klein, avanza anche il n.2 Tirante



Ancora un successo in rimonta, il terzo di fila, per Matteo Gigante, che tra gli applausi dei tanti appassionati presenti sul Centrale ha staccato il biglietto per le semifinali della 32ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250) in corso sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Dopo la sofferta affermazione di giovedì sera sul croato Mili Poljicak, il 23enne mancino di Roma, terza testa di serie del torneo, nei quarti – dove si era fermato 12 mesi fa stoppato da Fabio Fognini - ha piegato alla distanza anche il francese Luka Pavlovic (n.194, suo miglior ranking).

Il capitolino è stato il primo a togliere la battuta al rivale (2-1), con immediato contro-break però del transalpino, con i suoi colpi potenti capace poi di infilare una striscia di cinque giochi consecutivi e incamerare la prima frazione (6-2) alla terza opportunità con una precisa volee bloccata di rovescio. Anche in avvio di secondo set Gigante ha strappato il servizio a Pavlovic, che però come in precedenza ha subito restituito il break (1-2) e piazzato il riaggancio sul 2-2 annullando altre due chance di break. E sull’abbrivio il 25enne nato a Stains ha tolto ancora la battuta al mancino di Roma, pronto a reagire portandosi avanti 4-3 e poi sul 5-4 in suo favore piazzare il break che gli ha consentito di portare l’incontro al terzo. Sullo slancio l’azzurro ha allungato sul 3-0, si è fatto riavvicinare dal rivale (nel settembre dello scorso anno finalista a Sibiu, piazzamento ripetuto in questa stagione a Città del Messico ad aprile e a Brasov due settimane fa) ma poi ha spinto sull’acceleratore portandosi sul 5-2. Qui Pavlovic ha cancellato 3 match-point consecutivi, prima di ottenere il 3-5, però nel game seguente Gigante (in aprile vincitore proprio a Roma del suo 5° titolo Challenger) ha chiuso il discorso con una volée stoppata di diritto.

“Mi sono un po’ stancato di partite così sofferte – il commento a caldo di Matteo, che al Roland Garros partendo dalle qualificazioni ha raggiunto il terzo turno, eliminando tra gli altri Stefanos Tsitsipas – Scherzi a parte, devo ringraziare ancora una volta il pubblico, davvero fantastico per il sostegno che mi sta dando in ogni occasione. Pur a fatica sono giunto alle battute conclusive del torneo e adesso devo alzare il mio livello rispetto alle prestazioni fornite fin qui. Mi attendo un confronto duro, devo riposare al meglio perché in questo momento mi sento stanco, però sabato darò il massimo per centrare la finale”

Gigante sabato sera si giocherà un posto in finale con lo slovacco Lukas Klein (n.186 Atp), che 24 ore dopo aver estromesso in tre set il francese Valentin Royer, n.110 Atp e principale favorito del torneo, si è ripetuto ai danni dell’austriaco Lukas Neumayer (n.168 Atp), settima testa di serie. Ceduto di misura il primo parziale al tie-break subendo un po’ il ritmo da fondo del 22enne di Salisburgo (in carriera cinque finali nel circuito Challenger, l’ultima in ordine di tempo in maggio a Vicenza), il 27enne di Spisska Nova Ves (nell’agosto di un anno fa arrivato vicino alla Top 100, con record personale di numero 109 Atp) ha assunto un atteggiamento più aggressivo, con maggior propensione verso la rete, anche con frequenti serve and volley. Proprio la maggior efficacia al servizio (71% di prime in campo, con una sola palla break concessa fra secondo e terzo set) e la capacità di giocare con freddezza i punti importanti hanno spostato l’inerzia dalla parte di Klein. E così un break in entrambi i set, difeso con personalità, hanno consentito allo slovacco di chiudere la contesa (con il sesto ace della sua partita) dopo due ore e mezza di lotta sul Centrale, così da raggiungere la terza semifinale stagionale a livello Challenger dopo quelle a Pau e Praga.

Nella metà bassa del tabellone prosegue lanciata la corsa dell’argentino Thiago Tirante: il 24enne di La Plata (n.118), seconda forza del torneo e finalista domenica scorsa a Trieste, ha regolato con un periodico 6-3 il francese Harold Mayot e attende il vincente del testa a testa tutto Next Gen tra il croato Dino Prizmic, quinto favorito del seeding, e il tedesco Justin Engel, non ancora 18enne.

In doppio a contendersi il titolo (sabato alle 11) saranno la coppia formata dallo slovacco Milos Karol e dall’ucraino Vitaliy Sachko e quella composta dal polacco Karol Drzewiecki e dal cinese di Taipei Ray Ho, numero 1 del tabellone.

Nell'ultimo quarto di finale, in serata, in un match tutto Next Gen il croato Dino Prizmic, quinta testa di serie, ha sconfitto 6-2 6-2 il tedesco Justin Engel qualificandosi per la semifinale dove sfiderà l'argentino Thiago Tirante, secondo favorito del seeding.

BIGLIETTI – I biglietti per assistere alle sfide degli Internazionali di Tennis San Marino Open saranno acquistabili nella biglietteria del Centro Tennis, aperta nelle giornate del torneo a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite (prezzo: da lunedì 14 a giovedì 17 luglio 20 euro, da venerdì 18 a domenica 20 luglio 30 euro). Acquistabile anche l’abbonamento per tutto il torneo ad un prezzo di 100 euro.

RISULTATI

Singolare, quarti: Matteo Gigante (Ita) b. Luka Pavlovic (Fra) 2-6 6-4 6-3, Lukas Klein (Svk) b. Lukas Neumayer (Aut, n.7) 6-7(3) 6-4 6-4, Thiago Agustin Tirante (Arg, n.2) b. Harold Mayot (Fra) 6-3 6-3.

Doppio, semifinali: Karol Drzewiecki/Ray Ho (Pol/Tpe, n.1) b. Siddhant Banthia/Alexander Donski (Ind/Bul) 7-5 6-4, Milos Karol/Vitaliy Sachko (Svk/Ucr) b. Andrew Paulson/Michael Vrbensky (Cze) 6-4 6-2.