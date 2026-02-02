Tennis, ‘Start Romagna Cup': esordio positivo per Pietro Fellin

Escono Caniato e Arnaboldi. Francesco Forti al secondo turno

Pietro Fellin è il primo tennista italiano a staccare il pass per il 2° turno della “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) in svolgimento fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”. Il 24enne altoatesino (n.477 Atp) ha debuttato in maniera assai convincente lasciando appena quattro game all’austriaco Sandro Klopp, quinta testa di serie, che lo precede di 172 posizioni nel ranking mondiale.

Nell'ultimo match serale Francesco Forti ha sconfitto 6-4 6-3 Pierluigi Basile, approdando al secondo turno del tabellone principale.

Esordio amaro, invece, nel primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger, per Carlo Alberto Caniato (n.391 Atp) e Federico Arnaboldi (n.394). Il classe 2005 ferrarese ma romagnolo d’adozione in quanto fa base da tempo all’Accademia del Villa Carpena Forlì (seguito dai tecnici Alberto Casadei e Omar Urbinati) sul Centrale, davanti a tanti appassionati, ha ceduto con due tie-break, in 2 ore e 11 minuti di gioco, al più esperto francese Laurent Lokoli (n.507 ma nel 2023 arrivato al 167° posto della classifica), 31 anni, che ha saputo interpretare meglio i passaggi chiavi dell’incontro.

Non pochi rimpianti pure per Federico Arnaboldi, che sul Granstand nell’incontro che ha aperto il tabellone principale ha ceduto di misura, alla distanza, al mancino russo Ivan Gakhov (n.260 Atp), quarta testa di serie e reduce dai quarti ad Oeiras 2: il giocatore lombardo (n.394), seguito dal cugino Andrea (ex professionista), in particolare non ha sfruttato un break di vantaggio nella terza frazione, finendo per arrendersi dopo quasi due ore e mezza di partita.

Dalle qualificazioni, terminate nel pomeriggio di lunedì, sono stati promossi altri cinque tennisti italiani, così da portare a 17 il totale delle bandierine tricolore in tabellone. Il ravennate Enrico Dalla Valle ha dominato il 19enne iraniano Kasra Rahmani (seguito dal Piatti Tennis Center di Bordighera), il 2006 Lorenzo Angelini (Accademia Villa Carpena Forlì) ha superato in due set il ceco David Poljak, mentre il 18enne marchigiano Michele Mecarelli, pure lui allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, dopo l’affermazione in tre set sul francese Maxime Janvier (ex n.170 del ranking) si è ripetuto con il croato Josip Simundza. Proprio il 21enne mancino di Spalato è stato però ripescato come lucky loser al posto dell’estone Daniil Glinka, che reduce dalla finale nel Challenger Atp 75 portoghese di Oeiras 2 si è presentato in riva all’Adriatico accusando un risentimento agli adduttori della gamba destra che lo ha costretto al forfait.

Due erano i derby con in palio un posto nel main draw: Lorenzo Rottoli (ha chiuso il 2025 conquistando lo scudetto in serie A1 con il Ct Massa Lombarda) dopo quasi tre ore di lotta l’ha spuntata sul mancino di Rovereto Giovanni Oradini recuperando da 0-5 nel decisivo tie-break e annullando anche un match-point, mentre il molisano Federico Iannaccone ha prevalso sul forlivese Jacopo Bilardo, che domenica sera aveva rimontato il ligure Luca Castagnola imponendosi dopo tre ore di lotta.

Assai ricco e appetitoso è il menu di martedì (ingresso 8 euro, ridotto 5 per ragazzi tra 11 e 18 anni), con dieci match di singolare e due doppi a partire dalle ore 10 programmati dal direttore del torneo Carlos Bernardes, uno dei più importanti giudici di sedia del tour rimasto nell’ambiente dopo aver chiuso la carriera di ‘chair umpire’ alla fine del 2024, e dal supervisor Riccardo Ragazzini. Sul Centrale previsto l’esordio del napoletano Raul Brancaccio, che sfida il francese Calvin Hemery (terzo favorito del seeding), del mancino toscano Gianmarco Ferrari, opposto al ceco Petr Brunclik, settima testa di serie, del biellese Stefano Napolitano, che a sua volta affronta il britannico Charles Broom, quinta forza del torneo. Poi alle 18 il derby tra i qualificati Lorenzo Angelini e Lorenzo Rottoli e nel clou serale (non prima delle 20) occhi puntati sul 20enne ravennate Federico Bondioli, che deve vedersela con l’ucraino Oleg Prihodko

Sul Grandstand sono impegnati invece il piemontese Giovanni Fonio contro il russo Svyatoslav Gulin, il reggiano Andrea Guerrieri, con avversario il qualificato olandese Niels Visker, e il ligure Filippo Romano (wild card della Federazione) chiamato a misurarsi con lo spagnolo Alex Martinez.

Intanto ha preso il via anche un simpatico gioco che coinvolge spettatori e giocatori, il “One Shot Cesenatico-Fight with the Pro”. Durante le serate della ‘Start Romagna Cup’ il pubblico diventa protagonista, verranno estratti cinque partecipanti tra chi vorrà scendere in campo e provare a sfidare i professionisti della racchetta, poi scatterà con uno dei giocatori del torneo una sfida ad eliminazione diretta, un punto, una chance, chi perde esce, chi vince resta. L’ultimo a rimanere in campo si aggiudicherà un premio.

RISULTATI

1° turno tabellone principale: Pietro Fellin (Ita) b. Sandro Klopp (Aut, n.6) 6-3 6-1, Laurent Lokoli (FRA) b. Carlo Alberto Caniato (Ita) 7-6(7) 7-6(4), Ivan Gakhov (Rus, n.4) b. Federico Arnaboldi (Ita) 5-7 7-5 7-5.

Turno di qualificazione: Enrico Dalla Valle (Ita, n.1) b. Kasra Rahmani (Ira) 6-3 6-1, Lorenzo Angelini (Ita) b. David Poljak (Cze) 6-4 7-6(11), Lorenzo Rottoli (Ita) b. Giovanni Oradini (Ita, n.5) 6-2 3-6 7-6(7), Michele Mecarelli (ITA) b. Josip Simundza (Cro, n.8) 6-1 5-7 6-3, Federico Iannaccone (Ita, n.7) b. Jacopo Bilardo (Ita) 7-6(6) 6-4, Niels Visker (Ola, n.6) b. Fausto Tabacco (Ita) 6-2 6-2.