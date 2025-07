Tennis, Super Next Gen Under 16-18: hurrà Pagnoni e Zema

Il verucchiese si è imposto su Matteo Negrini. Nel femminile successo su Agnese Stagni. Si è giocato al Tennis Club Riccione

Noelle Zema ed Edoardo Pagnoni sono i vincitori del torneo Super Next Gen Under 16-18 concluso oggi sui campi del Tennis Club Riccione.

Nel torneo maschile successo romagnolo con Edoardo Pagnoni, talento verucchiese in rapida e costante ascesa. Il portacolori del Tc Valmarecchia, testa di serie n.11, ha vinto un match in rimonta per 3-6, 6-3, 6-1 sul n.1 del seeding, Matteo Negrini (At Verona). Primo set nelle mani del solido giocatore veneto, poi il tennis fluido ed aggressivo del romagnolo, ha preso il sopravvento, fino ad un set finale completamente dominato dall’allievo dei maestri Davide Campana e Tomas Montironi (presente a bordo campo). Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Circolo, Moreno Pecci.

Nel femminile si è imposta Noelle Zema. La portacolori del Tc Padova ha battuto in semifinale la cervese Ilaria Rondinelli per 6-3, 6-0 ed in finale la n.2 del tabellone riccionese, Agnese Stagni, per 6-4, 6-4. E’ stata una finale molto equilibrata, nella quale la differenza l’ha fatta la maggiore potenza della giocatrice veneta, ma è stato decisamente brillante il torneo della giocatrice di Molinella portacolori del Centro Tennis Argenta, che si allena con il maestro Alessandro Rondinelli a Cervia. In semifinale Agnese Stagni aveva battuto sabato sera Virginia Zema, sorella di Noelle, per 6-1, 6-3.

Al termine le premiazioni effettuate dal giudice arbitro Simone Lusini.

Si chiude con un notevole bilancio, tecnico e partecipativo, il Super Next Gen allestito alla grande dal Tennis Club Riccione. In campo per nove giorni i migliori talenti della Macroarea Nord-Est in una rassegna di grande spessore tecnico. Soddisfatto il presidente del Tc Riccione, Moreno Pecci: “E’ stata una settimana molto bella, notevole per l’ambiente, abbiamo fatto 200 partite in nove giorni, in molti si sono fermati a Riccione, anche per più giorni, quindi un buon risultato dal punto di vista turistico-sportivo.

Il Circolo è stato sempre pieno, i nostri atleti hanno vissuto il torneo giorno dopo giorno, alcuni sono andati avanti come Francesco Muratori, che si è arreso solo davanti ad Enea Vinetti, una testa di serie, Raffaele Strocchi ha vinto tre partite e si è arreso solo a Gabriele Sgroi per 11-9 al super tiebreak dopo aver annullato tre match-point, e Federico Strocchi che si è fermato nei quarti, Alberto Maria Mami è stato battuto dal forte Modenese.

Nel femminile la migliore è stata Gioia Angeli”. Intanto lo sguardo è proiettato verso il futuro: “Ora la scena si sposta sul torneo Emilia-Romagna Junior Tour in programma, dal 18 al 27 luglio – dice Moreno Pecci - faremo il massimo per avere una partecipazione da tutta Italia, l’obiettivo è alzare il livello, aumentare sia la qualità che la quantà dei tornei, nell’occasione ci aspettiamo che l’imprenditoria locale apprezzi il nostro sforzo”.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.