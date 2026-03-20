Tennis, torneo Open di Primavera a Riccione in grande stile

Nel maschile in campo tre 2.1 Karol Pio Osti, Andrea Picchione, Alberto Bronzetti ed il 2.2 Alessandro Pecci

Al via domani quella che sulla carta si presenta la miglior edizione di sempre del torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione. Il montepremi complessivo, tra maschile e femminile, è di 4000 euro, gli iscritti sono stati ben 302, ma alla fine sono stati scremati a 85 nel maschile, in pratica rimangono solo i 2° categoria, e 55 nel femminile. Notevole la qualità del seeding, tanto che più che un torneo Open quello riccionese appare più simile ad un torneo Itf. Basti pensare che ai vertici ci sono ben tre 2.1 Karol Pio Fabrizio Osti, il riminese Alberto Bronzetti ed Andrea Picchione, ormai romagnolo d’adozione, a seguire i 2.2 Alessandro Pecci, che gioca sui campi di casa quindi molto atteso, Alessandro Scialla, e l’imolese Enrico Baldisserri, vincitore dell’Open di Natale, poi i 2.3 Daniele Pasini, il forlivese Nicola Ravaioli, Filippo Alberti, Nicola Rispoli e Nikodije Trivunac. Nel femminile la giocatrice da battere sarà la 2.2 riminese Marta Lombardini, seguita dalle 2.4 Giulia Tozzola, Serena Margherita Paris e la sammarinese Silvia Alletti e da giovanissime 2.5 come Camilla Fabbri, Gaia Donati, Ilaria Rondinelli, Agnese Stagni, Diana Rolli e Sara Aber. Insomma, un cast di grande qualità con sei giocatori nel maschile con classifica mondiale Atp e Marta Lombardini nel ranking Wta.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

Intanto da oggi (venerdì) a domenica il Tennis Club Riccione organizza il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 48 gli iscritti nel maschile e 17 nel femminile. Nel maschile si parte con un primo tabellone Nc, a seguire il tabellone finale che vede come teste di serie nell’ordine Mattia Vincenzi, Leonardo Cenciarini, Gianmaria Mussoni, Alessandro Marcolini e Ludovico Zammarchi. Nel femminile prima sezione con Giulia Magnani n.1, nella seconda sezione n.1 Greta Bonaventura, n.2 Sofia Valentini, n.3 Bianca Amadei. Nel tabellone finale n.1 Camilla Del Giovane, n.2 Waleska Lusini, n.3 Giulia Natali. Il giudice arbitro è Simone L