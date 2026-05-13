Tennis, trofeo del Gelso: ai quartiCasadei, Oliva e Mastromattei

Marco Oliva, Daniele Mastromattei e Giovanni Casadei sono i primi giocatori che si sono qualificati

A cura di Stefano Ferri 13 maggio 2026 12:39

Da sinistra Giannandrea e Mastromattei

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