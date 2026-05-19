Tennis, Trofeo del Gelso: la finale è Marchi-Casadei

Il torneo riservato ai giocatori di quarta categoria sui campi del Circolo Tennis Venustas è all'epilogo. Si gioca alle ore 18,30

Nicola Marchi (Ct Gambettola) e Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena) sono i finalisti del torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Il match-clou è in programma questa sera (martedì) alle 19.30.

Quarti: Marco Oliva (4.1, n.8)-Mauro Della Vittoria (4.1, n.1) 6-0, 1-6, 10-8, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Daniele Mastromattei (4.1, n.13) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Nicola Marchi (4.3)-Mirco Boschi (4.1, n.14) 7-5, 6-2, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Roberto Sanzani (4.2) 1-0 e ritiro.

Semifinali: Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Marco Oliva (4.1, n.8) 5-7, 6-4, 10-2, Nicola Marchi (4.3)-Fabio De Santis (4.1, n.2) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi