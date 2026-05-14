Tennis, trofeo del Gelso: oggi i quarti

Torneo di quarta categoria sui campi del Circolo Tennis Venustas: si sono qualificati Della Vittoria, De Santis, Boschi, Marchi e Sanzani

Mauro Della Vittoria (Ct Casalboni), Fabio De Santis (Tc Viserba), Mirco Boschi (Pol.Tennis Vallesavio), Nicola Marchi (Ct Gambettola) e Roberto Sanzani (Forum Tennis Forlì) si sono qualificati per i quarti di finale nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Tutti i match dei quarti sono in programma oggi dalle 18.

Ottavi: Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-0, 6-1, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Carlo Conti (Nc) 6-2, 3-6, 10-3, Nicola Marchi (4.3)-Loris Pasini (4.1, n.6) 6-1, 6-3, Mirco Boschi (4.1, n.14)-Claudio Marcantoni (4.1, n.3) 6-0, 0-6, 12-10, Roberto Sanzani (4.2)-Roberto Casadei (4.2) 6-3, 6-3, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Francesco Busca (4.3) 6-4, 6-4.

Quarti anche per Marco Oliva (4.1, n.8) e Mauro Della Vittoria (4.1, n.1) per il ritiro dei loro avversari.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.