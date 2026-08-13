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Tennis: Viserba ottavi per Lanzoni, Mamini e Sansoni

Entra nella fase clou il torneo nazionale: bene anche Sparnacci e Pellandra

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
13 agosto 2026 18:09
Tennis: Viserba ottavi per Lanzoni, Mamini e Sansoni - Francesca Sparnacci
Francesca Sparnacci
Provincia di Rimini
Sport
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Entra nella fase clou il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto.

Approdano agli ottavi Emma Lanzoni (Tc Faenza), Clara Sansoni (Tc Faenza) e Sandy Mamini (San Marino Tennis Club), bene nel turno precedente Francesca Sparnacci (Tc Riccione) e Serena Pellandra (San Marino Tennis Club).

Tabellone finale, 1° turno: Clara Marzocchi (2.8)-Martina Orsini (3.3) 6-0, 6-2.

2° turno: Emma Chiesi (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-4, 6-4, Maria Bianca Bovara (2.7)-Giorgia Marconi (2.8) 6-4, 6-4, Viola Amati (2.7)-Elisa Trenti (3.2) 6-1, 6-0, Francesca Sparnacci (2.7)-Laura Garofalo (2.8) 6-2, 7-5, Emma Chiesi (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-4, 6-4, Serena Pellandra (2.7)-Martina Ruggeri (2.7) 6-0, 6-1.

3° turno: Emma Lanzoni (2.6)-Maria D’Alessandro (2.8) 6-1, 6-1, Clara Sansoni (2.6)-Gioia Angeli (2.7) 7-6, 2-6, 10-5, Sandy Mamini (2.6)-Lisa Pierini (2.8) 3-6, 6-2, 10-2,

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

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