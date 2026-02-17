Tensostruttura usata dalla comunità islamica di Rimini distrutta dalle fiamme: non esclusa la pista dolosa

Indagini in corso sull'incendio notturno in via Norvegia

Nella notte tra lunedì e martedì (16-17 febbraio), intorno alle 3.15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in via Norvegia a Rimini, all'angolo di via Ungheria. Ad andare in fiamme è stata una tensostruttura che è impiegata dalla comunità islamica locale per i riti di preghiera, durante i lavori di ristrutturazione dello stabile adibito a Moschea. Il telone di plastica ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Oltre alle squadre dei pompieri di Rimini, sul posto è intervenuta la Polizia. Non è escluso l'atto doloso. La tensostruttura è dotata di generatore: un'altra ipotesi è che il rogo sia dovuto a un accidentale corto circuito. Secondo quanto riferisce l'Ansa, i responsabili del centro islamico hanno spiegato ai poliziotti che, visto l'inizio del Ramadan, durante la serata avevano attivato un sistema di riscaldamento nell'area del gazebo per preparare l'ambiente alla preghiera. È probabile quindi che un accidentale corto circuito possa aver provocato l'incendio.