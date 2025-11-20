Tenta di baciare sulla bocca un'infermiera durante prelievo: patteggia, dovrà risarcire 1200 euro

I fatti avvenuti all'ospedale Infermi di Rimini

Aveva cercato di baciare sulla bocca un'infermiera all'ospedale Infermi di Rimini, durante un prelievo: un 31enne ha patteggiato sei mesi di condanna, con obbligo di seguire un percorso in comunità, e un risarcimento di 1200 euro nei confronti della vittima, una 27enne riminese. Si è concluso così il processo a carico del giovane, che a fine gennaio 2025 si trovava ricoverato al pronto soccorso, sotto l'effetto di alcol e droghe. Nonostante la presenza del medico, secondo quanto poi riferito in denuncia dall'infermiera, lui l'aveva improvvisamente afferrata al collo, per poi cercare di baciarla in bocca. Da qui l'accusa di tentata violenza sessuale e l'indagine coordinata dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani. Il 31enne era difeso dall'avvocato Andrea Guidi, mentre l'infermiera si è costituita parte civile attraverso l'avvocato Piero Venturi.