Tenta di strangolare la moglie, lei scappa scalza e si rifugia in caserma dai Carabinieri. Arrestato

Un 57enne è in custodia cautelare in carcere, al termine delle indagini condotte dal sostituto procuratore Davide Ercolani

Un 57enne di origine albanese, residente nel Riminese, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, vittima la moglie, che aveva già espresso la volontà di separarsi da lui. Il gip del Tribunale di Rimini ha firmato ordinanza di custodia cautelare, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Le denunce della moglie sono partite dal 2018: la coppia viveva in Lazio dal 1999, poi il trasferimento in Romagna nel 2022. I comportamenti violenti del marito, secondo quanto denunciato dalla donna, sono proseguiti: l'uomo avrebbe alzato le mani anche sui figli della coppia. A maggio il 57enne avrebbe tentato di strangolare la moglie, per sottrarle lo smartphone. Quest'ultima sarebbe poi scappata a piedi, scalza, per chiedere aiuto in Caserma dai Carabinieri. Oltre ai maltrattamenti, l'indagato deve rispondere di violenza sessuale per i rapporti sessuali a cui lei sarebbe stata sottoposta contro la propria volontà.