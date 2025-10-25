Tenta il furto in hotel, all'arrivo della Polizia si nasconde sotto il letto: arrestato

Un 40enne è stato sorpreso dopo essersi introdotto in un hotel di Rimini a scopo furto

Un 40enne algerino, con precedenti di Polizia, è stato arrestato ieri sera (venerdì 24 ottobre), dopo essersi introdotto in un hotel di Rimini a scopo furto. L'intervento della Polizia è scattato alle 22.30, a seguito di segnalazione del titolare dell'hotel, allertato dall'attivazione del sistema di allarme. L'uomo aveva controllato le telecamere di videosorveglianza, attraverso il proprio smartphone, sorprendendo il 40enne mentre si aggirava nella hall. Il nordafricano, alla vista della Polizia, ha cercato di nascondersi nei piani superiori: si è rifugiato nella mansarda, sotto a un letto coperto da alcune lenzuola, ma è stato scoperto e arrestato per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato e porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Nella tasca della felpa, infatti, portava con sè una pinza.