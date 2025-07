Tenta la truffa del finto incidente, ma la "vittima" è un poliziotto: arrestato

Avvicinato in piazzale Marvelli dal truffatore, ma era un agente fuori servizio

Tenta la truffa del finto incidente, ma il suo interlocutore era un poliziotto della Questura di Rimini, libero dal servizio: il malvivente, le cui generalità non sono state rese note, è stato denunciato per le ipotesi di reato di tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente ritiro della patente di guida e contestazione di sanzioni amministrative per violazioni plurime del Codice della Strada.

I fatti sono avvenuti ieri mattina (lunedì 30 giugno): l'agente di Polizia stava viaggiando a bordo del suo scooter, quando in piazzale Marvelli è stato avvicinato dal truffatore, alla guida di una vettura: questi, con fare minaccioso, chiedeva 100 euro come risarcimento per un danno al paraurti della vettura. Quando l'agente si è qualificato, il truffatore ha tentato la fuga, scappando a tutta velocità, effettuando con l'auto manovre pericolose in un'area molto frequentata da ciclisti e pedoni. L'inseguimento si è concluso con l'arresto in via Destra del Porto, a seguito dell'arrivo di una pattuglia in servizio.