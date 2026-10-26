Nei guai 49enne Tentato furto a Le Befane: si siede sulla panchina e gli sfilano il portafoglio, il ladro arrestato

Nel portafoglio c'erano 165 euro. Il ladro rintracciato nel parcheggio

Il furto di un portafoglio a danno di un 62enne di Rimini è costato l'arresto, lo scorso weekend, a un 49enne algerino, domiciliato a Bologna e già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri si trovavano al centro commerciale Le Befane di Rimini, per servizi di routine di controllo, quando hanno notato il 49enne dirigersi verso l'uscita con passo spedito, guardandosi ripetutamente alle spalle. Nel contempo il 62enne ha fermato la pattuglia, riferendo di aver subito il furto del portafoglio, che portava nel borsello a tracolla, il tutto mentre era seduto su una delle panchine all'interno della galleria. I Carabinieri hanno immediatamente rintracciato il 49enne, all'interno del parcheggio del centro commerciale, e lo hanno bloccato. Con sé aveva il portafoglio rubato con 165 euro e i documenti. L'arresto del 49enne è stato convalidato in Tribunale: l'uomo è stato sottoposto a divieto di dimora in Provincia di Rimini, in attesa del processo.