Tentavano di sottrarre il portafoglio ad un anziano sul Metromare: arrestati due uomini

Dopo le numerose denunce, l'intervento della Polizia

Dopo le numerose denunce sporte dai passeggeri del Metromare, nella mattinata del 5 agosto sono stati arrestati due borseggiatori colti in flagranza di reato.

La Polizia di Frontiera di Rimini ha condotto un mirato intervento di controllo a bordo della linea costiera di trasporto pubblico di collegamento e transito rapido, tra la città di Rimini e quella di Riccione, a seguito delle chiamate e delle denunce dei passeggeri, in cui lamentavano di essere stati derubati sul mezzo.

Il personale della Polizia ha arrestato in flagranza due uomini, uno italiano e l’altro di nazionalità tunisina, con numerosi precedenti penali e di polizia, che, in concorso fra loro, stavano tentando di sottrarre il portafogli di un anziano passeggero del Metromare.

I due malviventi sono comparsi il 6 agosto dinanzi al Giudice del Tribunale di Rimini, per la celebrazione del processo con rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto nella flagranza del reato disponendo per entrambi la misura cautelare del carcere.