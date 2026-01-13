Terremoto, circolazione treni ripresa ma ritardi fino a 150 minuti

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni

È ripresa gradualmente a partire dalle 12.10, dopo la sospensione per controlli tecnici sulle linee ferroviarie a seguito di due scosse sismiche nel Ravennate, la circolazione ferroviaria sulla linea Ferrara-Ravenna-Rimini e a partire dalle 12.20, sulla linea Bologna-Rimini. Riattivate invece alle 13.30 le linee Ravenna- Castelbolognese e Ravenna-Faenza. A seguito della sospensione - spiega Trenitalia sul suo sito - i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.