Terzo posto per il Pattinaggio Viserba Monte ai campionati italiani di Reggio Emilia

Medaglia di bronzo per il quartetto formato da Monaldini, Brocchi, Barbozzi e Tonti

Il Pattinaggio Viserba Monte chiude i campionati italiani di Reggio Emilia conquistando il terzo gradino del podio. Giovedì 26 marzo il quartetto Art Skating "Kiss and Rain", formato da Camilla Monaldini (anche allenatrice), Martina Brocchi, Lisa Barbozzi e Linda Tonti, ha conquistato il terzo posto sfidando altri 28 quartetti. Quattordicesimo posto invece per l'altro quartetto viserbese, "Marrakech dal tramonto all'alba", formato da Maya Macalli, Federica Zamagni, Sofia Moretti e Giada Succi. Il giorno successivo (27 marzo) le ragazze della categoria Junior si sono invece classificate sedicesime.

"Vogliamo ringraziare il motore di tutto questo, chi ci permette di raggiungere questi risultati", spiegano dal Pattinaggio VIserba Monte: l'allenatrice e coreografa Daniela Fasanella, l'allenatrice e resp. tecnico Silvia Mantovani, la preparatrice atletica Chiara Mantovani, per gli abiti la nostra unica e inimitabile Marina Forlani". Ad accompagnare le pattinatrici, le dirigenti Angela Fasanella e Anna Maria Salvatore.