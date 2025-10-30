Tetano, nuove vaccinazioni gratuite nel distretto di Rimini

Open day lunedì 3 novembre

Lunedì 3 novembre, dalle ore 14 alle 16.30, all’Ambulatorio Vaccinazioni Adulti di Rimini (sede Ausl Colosseo, via Coriano 38, scala D) si svolgeranno nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero per chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o chi non fa richiami da più di dieci anni, promosse dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna.

Essere protetti contro questa malattia pericolosa e troppe volte sottovalutata è particolarmente importante per i lavoratori e per chi ama passare tempo libero all’aria aperta o facendo attività manuali: piccole ferite, anche banali, possono infatti essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa l’infezione.

La vaccinazione è il modo più efficace e sicuro di prevenire il tetano.

La vaccinazione è gratuita e verrà offerto il vaccino combinato Difterite-Tetano oppure Difterite-Tetano-Pertosse per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani Vaccinali Nazionale e Regionale.

Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255.

Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: