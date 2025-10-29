The Longevity Smile: il sorriso come chiave di benessere e longevità

Il dr. Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso, ci guida alla scoperta di un nuovo modo di intendere la salute orale

In questo podcast esclusivo, il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso, ci guida alla scoperta di un nuovo modo di intendere la salute orale: non solo denti belli e funzionali, ma un vero e proprio percorso di benessere e longevità.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Dr. Alessandro Chicone 1/3 Successivo »

The Longevity Smile è un concetto innovativo che unisce odontoiatria, medicina preventiva e stile di vita. Secondo il Dottor Chicone, una bocca sana e un sorriso equilibrato rappresentano il punto di partenza per una vita lunga, sana e felice. La salute orale, infatti, è strettamente collegata al benessere di tutto l’organismo: dalla qualità del sonno al metabolismo, fino alla prevenzione di malattie cardiovascolari e infiammatorie.

Durante l’intervista si parla anche dello Smile Check-Up, il primo passo per intraprendere un percorso di cura personalizzato. Si tratta di una valutazione completa che permette di individuare non solo problemi evidenti, ma anche fattori di rischio nascosti, offrendo una visione globale della salute orale e sistemica del paziente. Ogni piano terapeutico viene poi costruito su misura, seguendo i principi del Longevity Smile: orevenzione mirata, approccio interdisciplinare, cura estetica e funzionale, benessere duraturo nel tempo

Il messaggio è chiaro: prendersi cura del sorriso significa prendersi cura di tutto il corpo. Anche chi non avverte sintomi o dolori può beneficiare di un controllo approfondito per preservare la propria salute e il proprio benessere nel lungo periodo. Guarda ora l’intervista completa e scopri come il tuo sorriso può diventare il punto di partenza per una vita più sana, longeva e felice.

Alessandro Rocco Chicone

Il Mondo del Sorriso – San Marino | Senigallia | Riccione | Cesena

Per le sedi e i direttori sanitari visita www.ilmondodelsorriso.com

Chiama il Numero Verde 800 22 22 88 o scrivi su WhatsApp al 331 819 8805

YouTube: Il Mondo del Sorriso Official

Instagram: @dottor_arc

Podcast: Il Cacciatore di SorrisI