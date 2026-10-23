Motorally Thomas Marini è campione europeo 2026: trionfo nella Tout Terrain Rally Cup con Aprilia

In sella all'Aprilia Tuareg Rally del Team Guareschi Corse, Marini conquista il titolo europeo. Ora punta all'Africa Eco Race 2027

Dal debutto sulla bicilindrica al titolo europeo con Aprilia: una stagione da protagonista per il pilota del Team Guareschi Corse. Ora lo attende il Marocco, con lo sguardo già rivolto all'Africa Eco Race 2027.

Thomas Marini è campione europeo di Moto Rally. Il pilota ha conquistato la Tout Terrain Rally Cup 2026 in sella all'Aprilia Tuareg Rally del Team Guareschi Corse, coronando una stagione intensa, impegnativa e ricca di soddisfazioni. Un successo costruito chilometro dopo chilometro, affrontando rally marathon, tappe interminabili, insidie della navigazione e la fatica di competizioni che richiedono resistenza fisica, lucidità e capacità di adattamento. Marini ha saputo distinguersi lungo tutto il percorso, dimostrando continuità e competitività fino alla conquista del titolo continentale. A rendere ancora più significativo il risultato è il percorso che lo ha portato sul tetto d'Europa. Marini ha iniziato a guidare la bicilindrica soltanto a marzo, senza aver mai maturato prima esperienza su una moto di questa tipologia. Una sfida completamente nuova, affrontata con un adattamento rapido e risultati che hanno confermato il suo talento.

Aprilia e Team Guareschi Corse, una squadra vincente

Dietro al titolo europeo c'è anche il lavoro di una squadra che ha saputo mettere il pilota nelle migliori condizioni per esprimersi. L'affidabilità dell'Aprilia Tuareg Rally, la preparazione della moto e la qualità dell'assistenza del Team Guareschi Corse hanno rappresentato elementi fondamentali durante la stagione. Ogni speciale ha richiesto precisione, concentrazione e capacità di gestire le difficoltà. In questo contesto, il lavoro condiviso tra pilota, tecnici e compagni di squadra si è rivelato determinante, dando vita a un percorso nel quale la collaborazione ha accompagnato le prestazioni in gara. Al termine della stagione, Marini ha voluto ringraziare innanzitutto Aprilia per la fiducia ricevuta, insieme a tutto il Team Guareschi Corse e ai compagni di squadra che lo hanno sostenuto in questi mesi, contribuendo a metterlo nelle condizioni di dare il meglio.

Dalla delusione dell'Africa Eco Race alla consacrazione europea

Per comprendere fino in fondo il valore di questo successo bisogna tornare a qualche mese fa, all'ultima Africa Eco Race. In quell'occasione, Marini affrontava per la prima volta una gara nel deserto e, da esordiente assoluto in questo tipo di competizioni, stava sorprendendo tutti: a tre tappe dalla conclusione si trovava al comando della classifica generale. Poi, quando il traguardo sembrava sempre più vicino, è arrivato il ritiro per un problema alla moto. Una delusione pesante, soprattutto dopo aver dimostrato di poter competere ai vertici di una gara tanto impegnativa. Quell'episodio, però, non ha cancellato quanto mostrato sul campo. Aprilia ha riconosciuto il potenziale di Marini, ha creduto nelle sue capacità e gli ha affidato una nuova opportunità come pilota ufficiale. La risposta è arrivata sulla strada più concreta possibile: conquistando il titolo europeo. La Tout Terrain Rally Cup 2026 diventa così molto più di una vittoria sportiva. È la conferma di un percorso di crescita, della capacità di reagire alle difficoltà e del valore di una fiducia ripagata con i risultati.

Prossima fermata: il Marocco

Non c'è, tuttavia, tempo per festeggiare a lungo. Marini è già pronto a ripartire: il prossimo appuntamento è l'Addax Rally, in Marocco, una competizione di una settimana nel deserto che rappresenterà un'importante occasione per accumulare esperienza e prepararsi alle sfide future. Il rally marocchino sarà una tappa di avvicinamento a quello che si annuncia come l'obiettivo più importante della prossima stagione: l'Africa Eco Race 2027. È lì che il pilota tornerà a confrontarsi con il deserto, proprio sul terreno dove la sua avventura aveva vissuto prima una straordinaria occasione e poi una cocente delusione. Questa volta, l'ambizione sarà quella di trasformare quell'esperienza in una nuova opportunità.

Il titolo europeo è in bacheca, la fiducia di Aprilia è stata ripagata e il lavoro con il Team Guareschi Corse continua. La prossima sfida è già all'orizzonte.

Per il sanmarinese Thomas Marini, la rivincita è appena iniziata. Prossima fermata: le dune del Marocco, con l'Africa Eco Race 2027 nel mirino.