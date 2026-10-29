MOTORALLY Thomas Marini vince la terza tappa dell'Addax Rally e sale al secondo posto

Il pilota conquista la terza frazione dopo 370 chilometri di gara e sale al secondo posto della classifica generale

Thomas Marini conquista la terza tappa dell'Addax Rally in sella all'Aprilia Tuareg ufficiale e sale al secondo posto della classifica generale, quando mancano soltanto due giornate alla conclusione della competizione.

Il pilota è stato protagonista di una prestazione di rilievo nella frazione più recente, caratterizzata da un percorso di 370 chilometri particolarmente impegnativo. Marini ha spinto fin dalle prime battute, riuscendo a precedere il tedesco Kevin Gallas, su Yamaha e leader della classifica generale, e lo spagnolo Gerard Farrés.

Un successo importante per il pilota, che con questa vittoria si porta in seconda posizione nella graduatoria assoluta e resta in corsa per il risultato finale.

Con ancora due giornate da disputare, la sfida per le posizioni di vertice è dunque aperta.