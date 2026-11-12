Basket DR2 Tigers, derby a Coriano: è sfida al vertice

Venerdì sera al PalaCoriano i Villanova Tigers, ancora imbattuti, affrontano i Lions Academy di Larry Middleton



E' la partita più attesa del sesto turno di DR2 (girone F). Un derby d'alta quota, quello che venerdì 13 novembre (palla a due alle ore 21) vedrà al PalaCoriano i padroni di casa dei Lions Academy Coriano affrontare i Villanova Tigers. Otto punti in classifica per i «Leoni», percorso netto per gli ospiti, ancora imbattuti dopo cinque giornate.



Allenata da una bandiera del basket riminese come Larry Middleton, Coriano può contare su un attacco particolarmente prolifico: 73,6 punti di media, secondo migliore del girone alle spalle di Riccione (74,8). La difesa concede invece 62,8 punti a partita. Nell'ultimo turno i corianesi si sono sbarazzati agevolmente di Bellaria (83-47) e arrivano dunque carichi alla sfida.



Già forte di giocatori di categoria superiore come Luca Bedetti e Matteo Botteghi, la formazione corianese ha ulteriormente alzato l'asticella in estate, con gli innesti di Arti Russu, di Luca Raffaelli, specialista del tiro, e dell'ex Serie B Yuri Ramilli. La principale bocca da fuoco è Mattia Vettori (13,6 punti di media), ma anche Bedetti e Raffaelli viaggiano a cifre importanti (12,6).



I Villanova Tigers arrivano invece all'appuntamento con cinque vittorie in altrettante gare, anche se nell'ultimo turno hanno dovuto faticare non poco per avere ragione dell'Aics Junior Forlì (63-57). La squadra di Giacomo Ravello costruisce i propri risultati soprattutto sulla difesa: 55,4 punti subiti di media, terza meno battuta del girone, dopo Tigers Forlì e Compagnia dell’Albero. Meno prolifico l'attacco, che produce 68,6 punti a partita. Il miglior realizzatore è l'esperto Giacomo Zannoni.

“Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra piena di giocatori di categorie superiori, che ha già trovato la quadra per giocare bene insieme, come dimostrano i risultati ottenuti fin qui – spiega il numero 5 biancoverde, “Shaq” –. Noi arriviamo da cinque vittorie consecutive, tutte combattute. Dovremo dare il 110% e potrebbe non bastare. Ma abbiamo voglia di dimostrare chi siamo, senza paura di nessuno”.



La sfida, insomma, è di quelle che accendono la stagione. “Giocare partite del genere è sempre stimolante: servono per fissare gli standard di tutta un'annata. Sarà una bella battaglia. In palio c'è anche il primato in classifica, anche se siamo soltanto all'inizio del campionato”.