Tigers e Basket 2000 San Marino a braccetto in vetta
I Titani passano sul campo del Livio Neri. Riccione corsaro a Coriano. Cattolica ancora al palo
I risultati e la classifica del girone F di Divisione Regionale 2
GRIFO BASKET 1996 – A.I.C.S. BASKET 59 – 61 (15-23, 29-32, 46-43)
Grifo Imola: Bassi ne, Resta 1, Melandri 6, Succi, Boero 8, Franchi 4, Albonetti 22, Frassineti 14, Franzoni, Idrizaj, Ceccolini 4, Camorani. All. Vespignani.
Aics Forlì: Adamo 15, Sirri 3, Perugini 10, Spagnoli ne, Gasperini G. 21, Gasperini A., Giunchi ne, Scozzoli 2, Squarcia 6, Quercioli 4, Ricci, Saragoni. All. Iarocci.
I finali punto a punto non si addicono alla Grifo che, dopo aver perso al fotofinish a Villa Verucchio, si è ripetuta in casa al cospetto dell’AICS dell’ex Lanzoni, assente, però, questa volta. La Grifo parte male subendo ben 23 punti nel primo periodo. Questo la costringe ad inseguire per tutto il match, anche se all’intervallo lungo, sistemata la difesa (solo 9 punti concessi ai forlivesi) il distacco è ormai ridotto ad un possesso. Terzo quarto in perfetto equilibrio, ma, come detto sopra, la volata non arride ai padroni di casa.
LIVIO NERI – BASKET 2000 48 – 51 (17-13; 34-18; 43-34)
Cesena: Amadori 5, Matteucci 2, Soglia, Zampa 5, Lucchi, Papa 18, Placucci ne, Locatelli 7, Zaccarini ne, Scaccabarozzi 4, Rufolo 5, Montanari 2. All. Neri.
San Marino: Palmieri 10, Stefanelli ne, Falcioni ne, Ronci 6, Merlini 3, Lettoli, Raschi 9, Riccardi 18, Liberti, Fiorani 5, Taddei ne, Cenni ne. All. Del Bianco.
COMPAGNIA DELL’ALBERO – S.C. CATTOLICA 67 – 40 (15-10; 32-20; 50-31)
Ravenna: Licchetta 15, Diasse, Bomben 2, Kertusha 8, Polyeschuk 14, Mularoni 10, Montaguti 6, Saviotti 8, Matrone, Chiarini, Costantini 4, Thiam. All. Senni.
Cattolica: Lorenzi, Siboni, Perazzini 2, Morandi 2, Ricci, Di Sciullo M. 2, Spadoni 1, Di Sciullo C. 5, Simoncini Fuzzi 5, Siracusa 11, Carnevali, Bernardini 12. All. Cotignoli.
VILLANOVA BK TIGERS – BASKET CLUB RUSSI 75 – 58 (16-11; 32-29; 56-40)
Villa Verucchio: Bronzetti, Zannoni 28, Deluca ne, Buo 10, Montemaggi, Di Giacomo 4, Ardini 2, Ceccarelli 4, Mussoni 9, Cameli, Campidelli 9, Bollini 9. All. Ravello.
Russi: Barlotti, Rosetti 12, Bamba 16, Denti 4, Omorodion 1, Ceccarelli, Pirini, Ravaioli 19, Galletti 6, Brignani, Montanari. All. Venturini.
TIGERS BASKET 2014 – BELLARIA BASKET 59 – 43 (15-4; 28-16; 41-34)
Tigers Forlì: Bocchini 11, Goracci 3, Gavelli 4, Petrini 3, Mariani 13, Totaro 7, Coralli 5, Poni 13, Guaglione, Zoboli. All. Valgimigli.
Bellaria: Rossi 4, Innocenti, Naccari 6, Morara 7, Del Turco 14, Lucchi 7, Capucci 3, Torroni 2, Guarnaccia, Bagnolini, Prati. All. Evangelisti.
SAFETY CAR LIONS – BASKET RICCIONE 84 – 70 (22-16; 44-33; 62-44)
Coriano: Vettori 7, Ramilli 8, Giuliani 8, Dellarosa, Ghiggini, Russu 12, Raffaelli 13, Bedetti 21, Jovanovic 4, Botteghi 7, Malagrida ne, Ottaviani 4. All. Middleton.
Riccione: San Martini 3, Martini, Casadei Massari 4, Del Fabbro 31, Ka 6, Gagliardi 2, Bacchini 8, Maioli 4, Calegari 2, Komolov 10. All. Brienza.
CLASSIFICA Tigers Villa Verucchio, Basket 2000 San Marino 6; Riccione, Lions Coriano, Compagnia dell’Albero Ravenna 4; Russi, Bellaria*, Grifo Imola, Tigers Forlì, Aics Forlì 2; Livio Neri Cesena*, Cattolica 0.