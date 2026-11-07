Basket DR2 Tigers, nel derby quinta vittoria di fila. Primato in solitudine

Villanova supera anche l'ostacolo Aics Forlì (63-57), al termine di una battaglia punto a punto.

Un saliscendi di emozioni, una gara in pratica vissuta sempre a braccetto tra le due squadre. E quando sembrava che l’inerzia fosse tutta dalla parte dei Tigers, con quel tesoretto di 10 punti messo da parte, gli errori e la “garra” di Aics Junior Forlì hanno riportato tutto in discussione, fino alla volata finale. Dove Villanova ha sprintato, cogliendo la quinta vittoria in altrettante uscite.I Tigers recuperano in un colpo solo Cameli e Mussoni in quintetto, Bronzetti e Fabbri in panchina, ma perdono Di Giacomo.

Non c’è tempo per piangersi addosso: ai canestri di Campidelli e Bollini (tripla) risponde Aics con tre spingardate di Scozzoli, G. Gasperini e Saragoni per il 5-13. Deluca e Zannoni dalla lunetta, e Ceccarelli rendono meno amaro il primo quarto troppo arrendevole dei padroni di casa: 10-15. Il jumper di Ceccarelli e gli attacchi di Zannoni regalano il vantaggio ai biancoverdi (21-19). Mussoni è preciso in lunetta (24-21), ma Forlì è aggressivo e si riprende la testa (24-26). L’azione Mussoni-Tamburini è da applausi, Adamo replica, ma la tripla di Bollini manda tutti negli spogliatoi sul 31-29.La partita è molto fisica e sale ancora di tono nel terzo quarto. Zannoni si cala totalmente nel match (10 punti a fila), Bollini non chiude il gioco da tre punti ma è presente.

La tripla del numero 5 di casa sancisce il massimo vantaggio a 3'39" dalla fine del quarto. Aics si rifugia nel time-out. Quando l’inerzia sembra tutta nelle mani dei Tigers, tre palle perse e l’intensità di Aics rimettono tutto in discussione: 51-48. Tamburini è intraprendente e attacca bene il ferro (53-51), ma l’arresto e tiro di Adamo riporta avanti Forlì a 5'53" dal termine. La tripla di Campidelli è preziosa (56-54), ma il play di casa non sfrutta a dovere i successivi tre liberi (1/3, 57-54). Gli ospiti ringraziano e tornano a -2. Bollini fa e disfa: segna due punti pesanti, ma sbaglia i liberi che potrebbero chiudere la gara a 1'12" dalla sirena (59-57). I Tigers mettono sul parquet buone difese, Bollini torna in lunetta e questa volta non sbaglia. L’ennesimo assist di Mussoni permette a Zannoni di fissare il risultato: 63-57.

Faticano i Tigers, brava Aics a non mollare mai, ma Villanova porta a casa la quinta vittoria su cinque e si gode il primato solitario, festeggiata dai propri tifosi.“È stata una partita dura, molto fisica: lo sapevamo, ci siamo preparati e non ci siamo tirati indietro. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – La gara è stata senza un padrone assoluto, con tanti ribaltamenti. Siamo stati bravi a restare uniti e a rimetterci sempre in carreggiata: è importante portare a casa anche partite come queste, vittorie sofferte che danno ossigeno per la stagione. Un applauso ai ragazzi: se la palla non entra in attacco pensano subito a difendere e a recuperare palla. Dobbiamo essere più cinici a trovare i vantaggi giusti: ci alleneremo ancora di più per farci trovare pronti”.

Tabellino

Villanova Tigers - Aics Junior Forlì 63-57

Villanova Tigers: Campidelli 3, Bronzetti 0, Zannoni 30, Cameli, Bollini 15, Tamburini 8, Deluca 1, Mussoni 2, Ceccarelli 4, Fabbri ne, Ardini ne All: Ravello Aics Junior Forlì: Adamo 8, Perugini 12, Spagnoli, G. Gasperini 11, A. Gasperini, Giunchi 6, Scozzoli 3, Servadei 3, Quercioli, Ricci 2, Saragoni 12. All. IaroccI.

PARZIALI: 10-15; 31-29; 51-48