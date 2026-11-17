Basket DR2 Tigers raggiunti in vetta da Coriano e Compagnia dell'Albero

Riccione e Russi passano in trasferta, Bellaria cade sul parquet del Basket 2000. Il Cattolica ancora al palo



I risultati e la classifica del girone F del campionato DR2

SPORTING CLUB CATTOLICA – LIVIO NERI 45 – 50

(14-12; 27-25; 35-42)

Cattolica: Siboni 1, Perazzini 1, Bacchini, Morandi 5, Ricci, Spadoni, Di Sciullo 4, Simoncini

Fuzzi 2, Siracusa 28, Carnevali, Curti, Bernardini 4. All. Cotignoli.

Cesena: Amadori, Zampa 4, Matteucci 2, Ricci, Locatelli 2, Soglia 3, Zaccarini 2, Ricci 15, Papa

17, Rufolo, Montanari 2, Orioli 3. All. Neri.



COMPAGNIA DELL’ALBERO – GRIFO BASKET 1996 67 – 59

(13-19; 29-36; 50-45)

Ravenna: Valeriani 2, Licchetta 12, Bomben, Kertusha 9, Polyeshchuk 5, Mularoni, Montaguti

19, Saviotti, Cavallari, Chiarini, Costantini 5, Pietrini 15. All. Senni.

Grifo Imola: Bassi 2, Resta 4, Melandri ne, Succi 3, Boero 3, Franchi 5, Albonetti 13, Frassineti

6, Franzoni 11, Idrizaj 5, Camorani 7. All. Vespignani.

La Grifo non coglie frutti dall’albero e torna a casa a mani vuote. Peccato, perché

l’avvio dei Grifoni è promettente e al termine del primo periodo chiudono in vantaggio di due

possessi. Secondo quarto più equilibrato, ma alla fine la Grifo arriva alla pausa lunga

rosicchiando un altro punticino di vantaggio (29-36). La pausa, però, raffredda gli ospiti che, al

ritorno in campo, complice anche una squadra di casa più motivata, non trovano più quella

fluidità di gioco dei primi due periodi, così dal +7 si passa al -5 alla terza sirena (50-45).

Qualcosa va meglio nell’ultimo periodo, ma l’inerzia è sempre dei padroni di casa che, alla fine,

trionfano.

A.I.C.S. BASKET – BASKET CLUB RUSSI 61 – 62

(13-21; 23-34; 41-47)

Aics Forlì: Adamo 26, Spagnoli ne, Perugini, Bosi 2, Gasperini 9, Giunchi, Godoli 5, Scozzoli,

Servadei 9, Quercioli 3, Ricci 3, Saragoni 4. All. Iarocci.

Russi: Barlotti 2, Rosetti 8, Bamba 14, Denti 2, Ceccarelli, Pirini, Venturini M.N., Morigi 2,

Ravaioli 23, Galletti 2, Brignani 9, Montanari ne. All. Venturini M.

SAFETY CAR LIONS – VILLANOVA BASKET TIGERS 73 – 60

(21-12; 38-24; 61-41)

Coriano: Raffaelli 20, Botteghi 15, Vettori 13, Ramilli 8, Russu 8, Bedetti 5, Della Rosa 2,

Mariotti 2, Ghiggini, Manfroni, Jovanovic, Bagli. All. Middleton.

Villa Verucchio: Deluca 3. Campidelli 6, Zannoni 17, Di Giacomo 14, Tamburini 4, Ceccarelli,

Bronzetti 6, Ardini, Mussoni 2, Cameli 5, Bollini 3, Montemaggi. All. Ravello.



TIGERS BASKET 2014 – BASKET RICCIONE 64 – 68

(18-20; 33-38; 45-52)

Tigers Forlì: Gardini 5, Bocchini 16, Coralli 2, Goracci 3, Poni 6, Guaglione 4, Troisi 4, Petrini 2,

Mariani 12, Zoboli 10. All. Valgimigli.

Riccione: Martini 7, Casadei Massari 7, Del Fabbro 13, Garavelli ne, Bacchini 12, Maioli 4, Ka

19, Calegari 6. All. Brienza.

BASKET 2000 – BELLARIA BASKET 63 – 53

(25-9; 38-24; 49-34)

San Marino: Palmieri 16, Stefanelli 3, Ronci 6, Lettoli 8, Raschi 2, Riccardi 16, Liberti 2, Fiorani

8, Taddei 2, Onofri, Cenni. All. Del Bianco.

Bellaria: Donati 14, Lucchi 6, Rossi 1, Aruci 2, Naccari 8, Capucci 4, Torroni, Morara 7, Del

Turco 9, Guarnaccia 2, Innocenti. All. Evangelisti



CLASSIFICA

Tigers Villa Verucchio, Lions Coriano, Compagnia dell’Albero Ravenna 10; Basket 2000 San

Marino, Riccione 8; Grifo Imola, Tigers Forlì 6; Bellaria, Aics Forlì, Russi 4; Livio Neri Cesena 2;

Cattolica 0