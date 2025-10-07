Tir carico di merce “deviato” verso altra meta: autista nei guai, azienda riminese truffata

La merce era stata affidata da un'azienda di Rimini per il trasporto in Repubblica Ceca. Il camion fermato sulla E-45

I Carabinieri di Sansepolcro hanno sequestrato sulla E-45, all'altezza di Selci Lama (Perugia), un tir carico di abbigliamento per bambini e attrezzature per negozi, merce del valore complessivo di 230.000 euro che, per conto di un'azienda di Rimini, era destinato in Repubblica Ceca. Il conducente del mezzo, un 50enne della Campania, avrebbe invece preso un'altra direzione. Il mezzo è stato segnalato nella banca dati delle forze di polizia e individuato grazie al passaggio sotto le telecamere di controllo. Dagli accertamenti, risulta l'utilizzo di targhe riferibili ad altri automezzi. Inoltre la patente del conducente è risultata alterata: intestata a un'altra persona, ma con la fotografia del 50enne. Le successive analisi sul cellulare dell'autista hanno permesso di risalire alla ditta committente, di Rimini, che aveva affidato in buona fede la merce per il trasporto oltre confine. L'azienda è risultata estranea ai fatti e la merce è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 50enne risulta invece indagato per le ipotesi di reato di truffa, ricettazione e falsità materiale.