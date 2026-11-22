Basket C Titans travolti dalla Francesco Francia (76-56)

I locali prendono il margine decisivo tra la seconda metà del terzo periodo e l’inizio del quarto

Niente da fare a Zola Predosa. La Pallacanestro Titano, senza Ugolini e Renzi, va ko con il Francesco Francia dopo aver giocato alla pari per tutto il primo tempo. I locali prendono il margine decisivo tra la seconda metà del terzo periodo e l’inizio del quarto, portandosi dietro il vantaggio fino al 75-56 conclusivo.

In casa Titans 17 punti per Fusco e 12 per Benzi. Il prossimo appuntamento è interno, con Lugo in arrivo sabato prossimo al Multieventi

LA CRONACA. L’avvio di partita è confortante, con Fusco ad aprire le marcature con una tripla e tutta la squadra a mostrare un ottimo impatto. Il batti e ribatti è costante nel primo quarto, con Zola a sorpassare sul 6-5 e coi nostri ad agganciare di nuovo a quota 14 prima del 17-17 del 10’. C’è equilibrio nei fatti e nel punteggio. Nel secondo quarto i padroni di casa salgono 23-19, ma è l’unico momento, isolato e breve, in cui arriva un vantaggio di oltre un possesso. I Titans reagiscono e rimettono il naso avanti qualche minuto dopo, con la tripla di Rinaldi a firmare il 29-30 al 18’. Difesa, intensità ed equilibrio, caratteristiche confermate dal 34-33 del 20’.

Di ritorno dagli spogliatoi la tendenza sembra simile (42-42 al 26’), poi il Francesco Francia mette insieme il primo vero break, un 15-3, e sale sul +12 di fine terzo. La salita si fa improvvisamente molto ripida, anche perché poi, in apertura di quarto parziale, chi gioca in casa allarga ulteriormente il margine fino a issarsi sul 63-45. Mancano sei minuti al gong ma di fatto le speranze si chiudono qua, perché il canyon non è colmabile e il Francesco Francia non allenta la morsa. Finisce 75-56.

IL TABELLINO

F. FRANCIA ZOLA PREDOSA – PALL. TITANO 75-56

F. FRANCIA: Degregori 8, Lovisotto 18, De Ruvo 9, Bragaglia, Tabellini 9, Gavina 4, Turrini 15, Pedini, Venturoli, Dall’Omo, Cinti 2, Mazzacurati 10. All.: Mondini.

TITANO: Macina, Capelli 2, Benzi 12, Fusco 17, Rinaldi 7, San Martini 1, Amati 8, Dragomanni 9, Falcioni ne, Ugolini ne. All.: Amadori.

Parziali: 17-17, 34-33, 57-45.