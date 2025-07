Tocci e Morri presidenti dei forum di quartiere di San Giuliano-Celle e centro storico di Rimini

Proseguono le nomine all'interno dei nuovi forum deliberativi di quartiere

Proseguono a Rimini le elezioni dei presidenti dei forum deliberativi di quartiere. Strumenti apolitici, anche se gli eletti hanno inevitabilmente proprie simpatie politiche o sono parte integrante della vita politica della città, come Davide Frisoni di Forza Italia, presidente del forum del borgo San Giovanni e Lagomaggio.



Nei giorni scorsi sono stati nominati i vertici dei forum di quartiere di San Giuliano-Celle e del centro storico: si tratta rispettivamente di Giancarlo Tocci e di Michele Morri. Il primo è co-fondatore del Comitato di Quartiere di San Giuliano mare, impegnato su vari temi cari ai Residenti e agli Imprenditori di San Giuliano mare. Il secondo è invece iscritto ai giovani di Fratelli d'Italia. I vicepresidente sono Franca Saccà e Andrea Brunelli, che oggi è tra gli attivisti di un altro comitato in "battaglia" contro l'amministrazione Sadegholvaad, quello dei residenti di via Ducale.